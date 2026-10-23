El PMI de Francia entra en contracción en octubre, arrastrado por las tensiones en la calle y los mercados

October 7, 2026, Paris, Ile-De-France (Region, France: High school pupils protest for better learning conditions in Paris on 6 October 2026.,Image: 1141174469, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France and Russian Rights OUT *, Model Releas - Gérard Cambon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actividad del sector privado de Francia ha caído durante el mes de octubre en medio de las tensiones sociales en el país galo y en los mercados de deuda, que habrían afectado a las ventas y la confianza de las empresas, según el índice preliminar PMI compuesto, que ha empeorado hasta 48,4 puntos desde los 51,1 del mes anterior, lo que supone su peor lectura en cuatro meses y apunta a una contracción de la actividad.

En concreto, el PMI del sector servicios ha caído en octubre hasta los 48,4 puntos, frente a los 51,2 de septiembre, su mínimo en dos meses, mientras que el PMI manufacturero se ha hundido a mínimos de 11 meses, con 49,3 puntos, frente a los 50,6 del mes pasado.

"El repunte de la actividad económica en septiembre resultó ser efímero, lo cual no sorprende dada la rápida y drástica reducción de las condiciones financieras y el aumento de las presiones políticas en Francia durante octubre", ha comentado Joe Hayes, economista de S&P Global Market Intelligence.

La encuesta refleja que estas tensiones se manifestaron de inmediato en una menor actividad de compra e inversión, ya que el volumen de ventas del sector privado cayó al ritmo más rápido desde mayo, por lo que el experto advierte de que las cifras de octubre "podrían ser un anticipo de lo que está por venir", ya que el indicador de confianza de la encuesta cayó a su nivel más bajo en seis años y medio.

"Esto refleja la preocupación de las empresas por lo que se perfila como unas elecciones presidenciales de 2027 sumamente inciertas, lo que agrava las inquietudes preexistentes sobre la situación fiscal de Francia", añade.

De su lado, el PMI compuesto de Alemania muestra una desaceleración del crecimiento de la actividad de las empresas, con una lectura preliminar de 52,8 puntos, frente a los 53,8 del mes anterior, su peor resultado de los dos últimos meses.

Este enfriamiento del ritmo de expansión del sector privado alemán refleja el menor ímpetu de los servicios, con un PMI de 51,7 puntos, frente a los 52,9 de septiembre, mientras que el PMI manufacturero ha subido a 54,2 desde 53,9 enteros.