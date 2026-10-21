Pobreza en la UE: mapa de las regiones con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, con Ceuta y Melilla en el top 10

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta figuran entre las diez regiones de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas del 43,7% y del 40,8%, respectivamente, según los datos de 2025 publicados por Eurostat.

Melilla ocupa la cuarta posición de la clasificación, por detrás de la Guayana Francesa (Francia), con un 54,8%; Calabria (Italia), con un 45,3%; y Sicilia (Italia), con un 44%. Ceuta se sitúa en séptimo lugar, en un grupo en el que predominan territorios del sur y el este de Europa y regiones periféricas de ultramar.

La oficina estadística europea señala que desde finales de 2021, las condiciones de vida en la UE se han visto afectadas por el aumento del coste de la vida. En particular, destaca el deterioro de la asequibilidad de la vivienda como consecuencia del encarecimiento de los alquileres, los precios de la vivienda y los costes hipotecarios. Al mismo tiempo, destaca que la volatilidad de los precios de la energía sigue presionando las finanzas de los hogares.

En el conjunto de la UE, 92,7 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, el 20,9% de la población. En total, 24 de las 243 regiones europeas con datos disponibles registraron tasas de al menos el 31,5%.

Por su parte, Eurostat señala que la mayoría de la población de la UE disfruta de un nivel de vida relativamente alto, gracias a los elevados niveles de ingresos y riqueza y a su "sólida red de sistemas de protección social".

ESPAÑA, ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS REGIONES AFECTADAS

España figura entre los países de la Unión Europea con más regiones que registran tasas elevadas de riesgo de pobreza o exclusión social.

En concreto, cinco regiones españolas se encuentran entre las 24 de la UE donde al menos el 31,5% de la población está en esta situación. Bulgaria, Grecia e Italia cuentan con cuatro regiones cada una, mientras que Francia suma tres territorios ultraperiféricos y Rumanía, dos.

En España, además de las ciudades autónomas, Andalucía y Castilla-La Mancha registran los mayores porcentajes de población en riesgo de pobreza o exclusión social, con tasas del 34,7% y del 34%, respectivamente. También se sitúan por encima del 30% la Región de Murcia (32,5%), Canarias (31,2%), la Comunidad Valenciana (30,7%) y Extremadura (30,4%).

En el extremo opuesto, País Vasco registra la menor tasa, con un 14,7%, seguido de Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%). Por debajo del 20% también se encuentran Aragón (19,1%), Cantabria (19,2%) y la Comunidad de Madrid (19,4%).

El indicador combina tres situaciones: tener unos ingresos disponibles equivalentes inferiores al 60% de la mediana nacional, sufrir privación material y social grave o vivir en un hogar con una intensidad laboral muy baja.