El presidente del Gobierno dice que si no se acuerdan los PGE su vocación de agotar la legislatura "se verá acortada"

Actualizado 20/11/2018 10:10:41 CET

Marta Fernández Jara - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que si el Ejecutivo no consigue el consenso necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 su vocación de intentar llegar a final de legislatura se verá "acortada".

"Si no llegamos a acordar los PGE, mi vocación de intentar llegar al final de la legislatura se ve acortada", ha reconocido Sánchez durante la inauguración del foro empresarial 'The Spain Summit 2018', organizado por 'The Economist', después de que ayer el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, abriese la puerta a la posibilidad de un 'súper domingo' electoral el 26 de mayo con elecciones generales, europeas, autonómicas y locales.

Sánchez ha subrayado que como presidente del Gobierno decidirá cuándo convocar elecciones generales "en base a un único interés, el interés general del país". "No lo voy a a hacer ni en aras del interés de mi partido ni por supuesto porque lo indique mi partido u otro", ha enfatizado.

En todo caso, ha asegurado que su "vocación" sigue siendo intentar llegar a acuerdos con "todos los grupos", si bien ha lamentado que PP y Cs no quieran saber "absolutamente nada" de las cuentas públicas y que los partidos independentistas planteen "exigencias que nada tienen que ver" con los Presupuestos y que son "imposibles de asumir por un presidente del Gobierno de cualquier estado democrático de derecho".

"Están intentando judicializar la política, es inaceptable para cualquier presidente", ha recalcado.