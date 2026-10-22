La adopción de la IA en las pymes de países de la OCDE se duplica en los dos últimos años, según Amazon

Archivo - Logo de Amazon, en la fachada de su sede en Alemania. A 30 de enero de 2026, en Bavaria, Múnich. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han duplicado la adopción de la inteligencia artificial (IA) en los dos últimos años y declaran mejoras en su productividad y su capacidad de innovación, aunque ha aumentado la brecha con las grandes compañías, según publica Amazon este miércoles.

En concreto, la adopción de la IA entre las pymes de los países de la OCDE ha pasado del 7% en 2023 a más del 17% en 2025, de acuerdo con el informe 'Impulsando a las pymes europeas con Inteligencia Artificial (IA)', elaborado a partir de datos de la OCDE.

Sin embargo, las grandes empresas han incorporado la IA al doble de velocidad que las pymes, por lo que la brecha de adopción entre ambas se ha incrementado desde 23 a casi 35 puntos porcentuales en el mismo periodo. En esa línea, el estudio recoge que cerca de la mitad de las pymes encuestadas por la OCDE considera necesario intensificar el uso de la IA para seguir siendo competitivas.

Aun así, según los datos recogidos por esta, nueve de cada diez pymes que usan IA generativa declaran mejoras en su productividad y el 76% ha reforzado su capacidad de innovación. Además, un 33% de las microempresas y autónomos que utilizan IA declara efectos transformadores en su negocio, frente al 22% de las empresas medianas.

Como uno de los retos principales, el trabajo apunta a que estos beneficios lleguen también a las empresas con un menor nivel de digitalización, que son las que menos soluciones de IA han incorporado hasta ahora y las que más podrían ganar con su uso.

El informe recoge varias recomendaciones de la OCDE para impulsar la adopción de la IA entre las pequeñas y medianas empresas, centradas en la infraestructura digital --banda ancha rápida, fiable y asequible en todo el territorio, así como acceso a recursos de computación-- y el refuerzo de las competencias y el talento digital --incluida la capacidad de gestión para identificar dónde la IA resulta más útil e inversión en formación que llegue a los directivos--.

También se enfoca en el acceso a financiación --por medio de ayudas directas (bonos, subvenciones) y otros instrumentos financieros, como préstamos--, sistemas de apoyo local a las pymes --con conocimiento, formación y apoyo en IA-- y regulación adaptada a la realidad de las empresas más pequeñas --simplificación regulatoria y un diálogo "constructivo" entre gobiernos y el sector empresarial--.

"La IA tiene el potencial de convertirse en un motor de productividad, innovación y expansión internacional para las pymes. Permitir que las pequeñas y medianas empresas europeas adopten la IA de forma segura y responsable podría ser determinante para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa", afirma el economista y coordinador de la iniciativa Digital for SMEs (D4SME) de la OCDE, Marco Bianchini.

"La inteligencia artificial está ayudando a que las pequeñas y medianas empresas puedan competir a gran escala y llegar a clientes de todo el mundo con recursos que antes solo estaban al alcance de las grandes compañías. El reto ahora es que su uso se extienda a todas las pymes de forma generalizada", destaca por su parte la directora de Strategic Account Services de Amazon en Europa, Lila Fernández.

Finalmente, y por otro lado, el informe menciona como ejemplo a la empresa española Fetén, pyme nacida en un municipio de Guadalajara de menos de 5.000 habitantes que se expande ahora por varios países europeos vendiendo a través de Amazon gracias a herramientas de IA, señala el gigante corporativo en un comunicado, quien comparte que las miles de pymes que venden en su tienda exportan más de 1.200 millones de euros al año y dan empleo a más de 45.000 personas para gestionar sus negocios online.