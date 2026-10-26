¿Cómo afecta la victoria de Lula en Brasil a las empresas del Ibex 35?

October 25, 2026, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil: Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva - ZUMA VÍA EUROPA PRESS

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una caída del 0,92%, hasta los 18.815 puntos, en un contexto marcado, entre otros factores, por el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva se ha impuesto a Flávio Bolsonaro con el 51,8% de los votos frente al 48,2%.

Según un análisis de la plataforma de inversión XTB, la victoria de Lula ha sorprendido a los mercados, que habían anticipado un resultado más favorable a la inversión privada y a la contención del gasto público. El resultado obliga ahora a los inversores a revisar sus expectativas sobre el déficit, la deuda y los tipos de interés en Brasil.

¿CÓMO SON LAS PRIMERAS REACCIONES DE LOS MERCADOS?

Las primeras señales de los mercados apuntaban a una reacción negativa de los activos brasileños. Un fondo cotizado (ETF) de acciones del país negociado en Tokio llegó a caer un 16%, mientras que un contrato de derivados sobre el real anticipaba una depreciación superior al 10% respecto al viernes, según XTB. La plataforma advierte de que estas referencias son anticipadas y no el resultado de la sesión del mercado brasileño.

El principal riesgo, según el análisis, es que aumenten las dudas sobre la situación fiscal del país y se encarezca la financiación. Una moneda más débil y unos mayores costes de endeudamiento podrían dificultar la bajada de los tipos de interés y frenar el crédito, el consumo y la inversión.

En esta línea, si aumentan las dudas fiscales, los inversores exigirán más rentabilidad para comprar deuda, dificultando que bajen los tipos y frenando crédito, consumo e inversión.

¿CÓMO AFECTAN LAS ELECCIONES DE BRASIL AL IBEX 35?

En España, Santander, Telefónica y Mapfre están entre las compañías que conviene vigilar por su exposición al país. Un real más débil reduce el valor en euros de los beneficios generados en Brasil, incluso aunque sus negocios mantengan el mismo resultado en moneda local, según explica XTB.

En los primeros compases de la sesión del Ibex 35, Telefónica encabezaba los descensos del selectivo español, con una caída del 5,77%, seguida de Banco Santander, que retrocedía un 5,13%, y Mapfre, con un 3,28%.

En concreto, XTB explica que Santander sería sensible a un deterioro del crédito y de la capacidad de pago de sus clientes. En Telefónica, la evolución del real brasileño será un factor a tener en cuenta por su impacto en la conversión a euros de los resultados de Vivo, su filial en Brasil. No obstante, la plataforma señala que "la naturaleza recurrente de sus servicios ofrece cierta resistencia".

De hecho, Vivo obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% respecto al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años, según las cuentas presentadas por la compañía.

Por su parte, Mapfre combina esa exposición a la divisa con negocios de seguros vinculados al crédito, que pueden sufrir si la financiación permanece cara, según explica la plataforma.

Iberdrola, mediante Neoenergia, también queda expuesta al real y al coste de capital, aunque "las actividades reguladas aportan mayor visibilidad de ingresos".

No obstante, según XTB, los argumentos estructurales para invertir en Brasil se mantendrán gracias a las tasas de interés nominales y reales excepcionalmente altas, una fuerte exposición a las materias primas y una posición cada vez más valiosa en el suministro de minerales críticos.