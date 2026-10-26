Anthropic formaliza su inminente debut bursátil ante la SEC: cotizará en el Nasdaq bajo el nombre ANT

Archivo - El 'chatbot' Claude desarrollado por la tecnológica estadounidense Anthropic en la pantalla de un móvil - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la 'startup' estadounidense de IA, ha presentado el folleto de su oferta pública inicial (OPI) para su inminente salida a Bolsa ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en el que ha detallado que sus acciones cotizarán en el Nasdaq bajo la designación ANT, aunque todavía no se han revelado datos clave como el día de su debut o el rango del precio de negociación de sus títulos.

La compañía busca debutar en Wall Street con una valoración de al menos 2 billones de dólares (1,7 billones de euros), una cifra que superaría a los 1,77 billones de dólares (1,5 billones de euros) alcanzados en su OPI por SpaceX y que convertiría el salto al parqué de la empresa responsable de Claude y Mythos en la mayor oferta pública inicial de la historia.

En su folleto S-1, Anthropic ha desvelado que obtuvo unas pérdidas netas de 80.748 millones de dólares (72.220 millones de euros) en el primer semestre de 2026, frente a las pérdidas registradas en el pasado ejercicio de 12.969 millones de dólares (11.600 millones de euros). Los 'número rojos' de los primeros seis meses de 2026 prácticamente duplican los 41.965 millones de dólares (37.533 millones de euros) de saldo negativo registrado en todo el año 2025.

No obstante, la multiplicación de sus pérdidas también ha ido acompañada de una senda similar en cuanto a sus ingresos, ya que la 'startup' de IA generó 16.286 millones de dólares (14.566 millones de euros) de facturación hasta junio, 14 veces más que en el mismo periodo de 2025 y hasta 3,5 veces más que en el conjunto del año.

Por su parte, los costes operativos en el primer semestre superaron a los ingresos, con un total de 16.979 millones de dólares (15.186 millones de euros), entre los que cabe destacar el gasto en computación en infraestructura, que alcanzó los 8.945 millones de dólares (8.000 millones de euros), más de la mitad de la partida de gastos.

Las cuentas de Anthropic hasta junio incluyen un partida de variación en instrumentos de financiación híbridos que supone un impacto negativo de 72.388 millones de dólares (64.743 millones de euros) y que, junto con la categoría de otros gastos, con 8.757 millones de dólares (7.832 millones de euros), lastran el beneficio neto.

Igualmente, la compañía ha señalado que tiene en plantilla a 5.300 empleados a fecha de 30 de septiembre de 2026, mientras que a finales de 2024 esta cifra era de 940. "Desde 2021, hemos experimentado un rápido crecimiento en nuestra plantilla de empleados, número de clientes, alcance geográfico y nuestras operaciones, y esperamos que este crecimiento continúe", afirma la compañía.

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Anthropic ha sorprendido con la implementación de una estructura corporativa que difiere de la mayoría empresas cotizadas a través de la creación de un fideicomiso para sus fundadores, que contará con el 50,1% de los votos, y otro bajo el nombre de Fondo de Beneficio Público, ya anunciado previamente por Anthropic para la inversiones sin ánimo de lucro, que contará con un fuerte poder a la hora de nombrar miembros en el consejo de administración.

De hecho, la firma liderada por Dario Amodei ha indicado que cuenta con una estructura de capital y de gobierno corporativo "innovadora, sin precedentes directos entre las empresas que cotizan en Bolsa".

"Es probable que nuestra estructura de gobierno tenga el efecto de limitar la posibilidad de que se presenten propuestas de fusión no solicitadas, ofertas públicas de adquisición no solicitadas o disputas por delegación de voto destinadas a la destitución de consejeros. En consecuencia, nuestra estructura de gobierno podría dificultar la sustitución de nuestros consejeros y directivos", reza el folleto.

De esta manera, Antrophic presentará hasta cinco clases de acciones. Las acciones de clase A serán las negociadas y vendidas en la OPI y contarán con un voto por cada título, al igual que otras empresas. Por otro lado, reservan acciones de clase N a socios estratégicos.

Lo novedoso resulta de sus acciones de clase T, pertenecientes al fideicomiso del Fondo de Beneficio Público, que podrán elegir y cesar a los consejeros también de clase T, que "constituirán la mayoría de los miembros autorizados de nuestro consejo de administración".

De su lado, el fideicomiso de los fundadores contará con las títulos de clase F y el 50,1% de los derechos de voto, mientras que las acciones de clase E se reservarán a los empleados, aunque solo contarán con voz en asuntos muy concretos.

Precisamente, los que forman parte del grupo fundador son: Dario y Daniela Amodei, consejero delegado y presidenta, respectivamente; Tom Brown, director de informática; Jack Clark, director de Anthropic Institute; Jared Kaplan, director científico; Sam McCandish, arquitecto jefe, y Christopher Olah, jefe de los esfuerzos de investigación sobre interpretabilidad.