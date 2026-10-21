Anthropic perdió casi 72.000 millones en la primera mitad de 2026

Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anthropic se anotó pérdidas netas de 80.700 millones de dólares (71.869 millones de euros) en los seis primeros meses del año, una cifra que supone multiplicar por más de seis los 'números rojos' de 13.000 millones de dólares (11.576 millones de euros) contabilizados por la compañía responsable de modelos avanzados de IA como Claude, que ultima los detalles de cara a su próxima salida a bolsa .

Las cifras, contenidas en el borrador del folleto S-1 al que tuvo acceso 'The Wall Street Journal', revelan que la mayor parte de estas pérdidas, unos 72.000 millones de dólares (64.121 millones de euros), se debió a ajustes contables relacionados con variaciones en el valor de los bonos convertibles y otros instrumentos que la compañía emitió para obtener financiación.

Según el borrador, Anthropic generó ingresos por aproximadamente 16.300 millones de dólares (14.516 millones de euros) en el primer semestre, frente a unos 1.100 millones de dólares (980 millones de euros) en el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, la empresa indicó que aproximadamente el 20% de sus ingresos semestrales provino de tan solo dos clientes y Anthropic advierte de que prevé que una parte significativa de su facturación provenga de un número limitado de clientes en el futuro previsible.

Durante la primera mitad de 2026, Anthropic invirtió cerca de 9.000 millones de dólares (8.015 millones de euros) en capacidad de computación e infraestructura, en comparación con los 2.300 millones de dólares (2.048 millones de euros) invertidos en infraestructura durante el mismo semestre de 2025 y superando también los 7.300 millones de dólares (6.501 millones de euros) invertidos en todo el ejercicio 2025.

Según apunta el diario, Anthropic podría invertir hasta 750.000 millones de dólares (667.931 millones de euros) en los próximos años para obtener mayor capacidad de procesamiento, incluyendo acuerdos que aún está negociando.

En este sentido, la compañía tecnológica tiene un compromiso de pago de aproximadamente 450.000 millones de dólares (400.758 millones de euros) en acuerdos de computación en la nube durante los próximos siete a diez años.