Canarias prevé cerrar el 29 de octubre con el Estado el acuerdo para la cogestión de sus aeropuertos

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Ejecutivo regional prevé que el próximo 29 de octubre se pueda cerrar con el Estado el acuerdo para la creación de un órgano aeroportuario bilateral que permita a la comunidad autónoma participar en las decisiones relacionadas con los ocho aeropuertos del archipiélago.

Así lo ha afirmado este jueves durante una rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Gobierno Extraordinario, donde explicó que ese día tendrán lugar en Tenerife dos reuniones: una de la Comisión Bilateral Canarias-Estado y otra posterior de la Comisión Bilateral Mixta centrada en la negociación sobre los aeropuertos canarios.

Cabello ha hecho especial hincapié en que se trata de una reivindicación histórica de Canarias que se remonta a más de 30 años y que ahora "se dan todas las condiciones" para que el acuerdo pueda firmarse en el día 29. "Canarias está más cerca de lo que hemos estado en 30 años de participar en la toma de decisiones sobre sus infraestructuras aeroportuarias", destacó.

Además, ha entendido que el acuerdo supondría un avance significativo en materia de autogobierno tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018, al tiempo que ha defendido que la cogestión aeroportuaria responde al cumplimiento del artículo 161 del texto estatutario.

El también viceconsejero de Presidencia ha explicado que el acuerdo sobre el que se está trabajando contempla un tratamiento diferenciado para los aeropuertos y aeródromos que no son de interés general y para aquellos que sí tienen esa consideración.

Cabello afirmó que el órgano aeroportuario bilateral Canarias-Estado será "un espacio de diálogo, supervisión, reclamación y seguimiento de los asuntos relacionados con los aeropuertos del archipiélago durante los próximos años".

Por ello, ha entendido que su creación permitirá establecer un marco estable de interlocución entre ambas administraciones, de modo que la información y el diálogo sobre las infraestructuras aeroportuarias no dependan únicamente de la voluntad del Gobierno central o de AENA.

Finalmente, el portavoz ha indicado que las negociaciones han requerido "numerosos" intercambios de borradores y conversaciones entre las partes, pero ha matizado que los avances alcanzados permiten confiar en que las dos comisiones den su visto bueno al acuerdo el próximo 29 de octubre.