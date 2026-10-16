El Chato, mejor restaurante de Latinoamérica, llega a Madrid en octubre

El Chato en 'In Residence Sessions by Rioja' - 'IN RESIDENCE SESSIONS BY RIOJA'

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Chato, restaurante de Bogotá que alcanzó el número 1 de Latinoamérica en los 'Latin America's 50 Best Restaurants 2025', desembarca temporalmente en España del 21 al 25 de octubre en Madrid.

En concreto, la llegada del restaurante colombiano a la capital se produce en el marco del 'In Residence Sessions by Rioja', donde el chef Álvaro Clavijo, será el protagonista de la segunda residencia del ciclo en 2026.

La cita tendrá lugar en Semilla Food Studio y se enmarca en el décimo aniversario de esta iniciativa, que reúne temporalmente en la capital a restaurantes y cocineros internacionales para acercar sus propuestas al público madrileño.

En 2025, El Chato alcanzó el número 1 de Latinoamérica en Latin America's 50 Best Restaurants, convirtiéndose en el primer restaurante colombiano en alcanzar esta posición.

Para su paso por Madrid, Clavijo ha diseñado un menú de ocho pases que recorre ingredientes y sabores vinculados a la biodiversidad colombiana, desde la mashua y la arracacha hasta la guatila, el lulo, la uchuva y el mambe. La propuesta se acompaña de una selección de vinos de la DOCa Rioja, elegidos para acompañar cada parte del recorrido gastronómico.

El menú comienza con pan de mashua, pipián de arracacha y caldo de res, acompañado de Izadi Selección Blanco 2025, seguido por la oreja de cerdo con guatila, lulo y casabe, junto a Marqués de Riscal XR Rosé 2025, mientras que el tercer pase reúne palmito, macadamia fresca y pil pil, con Viñedos Ruiz Jiménez Valyerro 2025.

El recorrido continúa con cangrejo, arroz y kimchi, maridado con Alonso & Pedrajo Suañé Blanco Reserva 2021, y caracol con uchuva, musgo y chicharrón, junto a Castillo de Cuzcurrita Señorío de Cuzcurrita 2021. El sexto pase combina ternera y hormiga, maíz y calabaza, acompañado de Aiurri, Alma Carraovejas Salas 2023. A continuación, horseradish, manzana y pepino se sirve con Conde de los Andes Semidulce 2003, mientras que el menú concluye con mambe, helado de limonaria y cocada.