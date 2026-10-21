La CNMC abre una investigación contra Exolum por tres posibles abusos de posición dominante

Archivo - El presidente de la CNMC, Juan José Ganuza Fernández - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a Exolum Corporation por tres posibles abusos de posición dominante.

En concreto, el regulador ha iniciado este expediente sancionador por posibles prácticas anticompetitivas del principal operador de logística de hidrocarburos líquidos en España en los mercados de prestación de servicios logísticos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos, biocombustibles y otros productos químicos.

En un comunicado, el organismo presidido por Juan José Ganuza indicó que analiza tres presuntos abusos de posición dominante relacionados con aplicar precios excesivos sobre sus tarifas y negar el acceso a sus instalaciones de transporte y almacenamiento a un tercer operador competidor en el puerto de Tarragona. Dichas prácticas constituirían conductas contrarias a la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC).

La CNMC incoa el expediente tras conocer varios informes de la Sala de Supervisión Regulatoria y un conflicto de acceso a las redes presentado ante el organismo. Además, la Dirección de Competencia inspeccionó la sede de Exolum.

El 'superregulador' señaló que Exolum Corporation, aprovechando su condición de principal operador de logística primaria de hidrocarburos líquidos en España, habría conseguido, por un lado, mantener unos elevados márgenes mediante el incremento de precios en sus tarifas y, por otro lado, habría impedido el acceso y reforzado su posición de dominio, en una zona costera de alto impacto económico, en detrimento de un competidor.

Así, la CNMC consideró que los consumidores "podrían haber sufrido un incremento sucesivo de los precios y un tercer competidor haber visto limitado su derecho al acceso a la única red de transporte de hidrocarburos líquidos por oleoducto en España y, por tanto, su capacidad para competir en los mercados aguas abajo".

No obstante, el regulador indicó que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación y que ahora se abre un periodo máximo de 24 meses para su resolución.