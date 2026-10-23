El dueño de Gucci se desploma un 12% en la Bolsa de París tras publicar resultados

Archivo - Los amantes del estilo italiano y la artesanía de calidad están de enhorabuena. La firma de lujo italiana Gucci, referente para los hombres y mujeres más exigentes, llega a Barcelona, a un complejo a tan sólo 40 minutos del centro de la ciu - GUCCI - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés de lujo Kering, dueño de marcas como Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent, facturó 10.565 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que implica una caída del 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado la multinacional, cuyas acciones llegaban a bajar hasta un 12,69% en la Bolsa de París.

Entre las distintas unidades de negocio del grupo francés, las ventas de la división de moda cayeron un 4% interanual, hasta 8.543 millones, incluyendo un retroceso del 7% de Gucci; mientras que el área de joyería creció un 14%, hasta 760 millones; y un 5% el negocio de gafas, con 1.338 millones.

Exclusivamente entre julio y septiembre, Kering alcanzó una cifra de negocio de 3.345 millones de euros, un 0,4% más que un año antes, aunque en datos comparables, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones de perímetro de la empresa, disminuyeron un 1% interanual.

En concreto, la división de moda contrajo un 1% sus ingresos, hasta 2.743 millones de euros, incluyendo una caída del 4% en las ventas de Gucci. De su lado, el negocio de joyería elevó un 12% su facturación, con 239 millones, y el de gafas un 6%, hasta 373 millones.

"Los ingresos del tercer trimestre reflejan la evolución que habíamos previsto, en un entorno macroeconómico más débil", ha comentado Luca de Meo, consejero delegado de Kering, para quien la recuperación de Gucci "sigue siendo la principal prioridad".

"Para liberar todo el potencial del grupo, es necesario recuperar el impulso en Gucci, acelerar la excelencia de nuestros productos, implementar nuestro plan de acción en China, aprovechar al máximo la plataforma e integrar una cultura de ejecución en toda la organización", ha añadido.

De cara al futuro, Kering ha asegurado que está "plenamente comprometida" con la ejecución de su plan estratégico, priorizando la calidad de sus ingresos y la profundidad de su transformación.

De este modo, si bien las tendencias de ingresos a corto plazo reflejan "un entorno macroeconómico más complejo", Kering confirma su objetivo de mejorar su margen operativo recurrente en 2026, gracias a las medidas de eficiencia en marcha, al tiempo que mantiene una fuerte inversión en el atractivo de sus marcas.

L'ORÉAL FACTURA UN 7,7% MÁS HASTA SEPTIEMBRE.

Por su parte, el grupo francés de belleza L'Oréal cerró los nueve primeros meses de 2026 con una facturación de 35.338 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% frente al mismo periodo del año pasado, aunque en cifras comparables el incremento interanual fue del 6,9%.

Entre julio y septiembre, la cifra de negocio de L'Oréal aumentó un 11,9% interanual en la comparación absoluta, mientras que en términos absolutos el incremento fue del 7,2%.

Por segmentos de negocio, las ventas de productos profesionales sumaron 4.390 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más; un total de 12.687 millones de euros en consumo, un 4,2% más; y un 7% más en la división de lujo, con 12.173 millones. Asimismo, la división de belleza dermatológica creció un 11,2%, hasta 6.087 millones.

Por áreas geográficas, las ventas en Europa se elevaron un 9,6% hasta septiembre, con 12.177 millones de euros; un 4,8% en América del Norte, hasta 9.218 millones; mientras que en el norte de Asia sumaron 7.744 millones, un 5,4% más.

En el caso de la región SAPMENA (Asia meridional y el Pacífico, Oriente Próximo, Norte de África y África subsahariana), los ingresos hasta septiembre aumentaron un 13,1%, con 3.470 millones; mientras que en Latinoamérica las ventas crecieron un 9,6%, hasta 2.729 millones.

"L'Oréal registró un tercer trimestre excepcional", ha resumido Nicolas Hieronimus, consejero delegado de la multinacional, para quien el mercado global de la belleza demostró su resiliencia en un contexto desafiante.

"Estamos mejor posicionados que nunca para ganar a largo plazo, aprovechando la IA para potenciar las fortalezas de L'Oréal", ha apuntado el ejecutivo, añadiendo que el desempeño de la firma en los primeros nueve meses le hace confiar en que "L'Oréal logrará otro año de crecimiento en ventas y ganancias".

Las acciones de L'Óreal se anotaban una subida superior al 5% en la Bolsa de París, donde cotizan en máximos de dos años.