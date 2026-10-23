El dueño de 'The Telegraph' recortará la plantilla del diario británico

Archivo - 'The Daily Telegraph' - James Manning/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Axel Springer ejecutará una reducción de plantilla en el grupo de medios de comunicación detrás del diario 'The Telegraph' apenas unos meses más tarde de hacerse con la compañía, alegando que requiere de una transformación para adaptarse al mercado.

Los empleados de la compañía han recibido un correo electrónico firmado por la consejera delegada de Telegraph Media Group (TMG), Carolin Hulshoff Pol, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que advertía de que la empresa iniciará un proceso de consulta para ejecutar una modificación en su estructura, sin dar más detalles por el momento sobre despidos y reducciones de plantilla.

La alta ejecutiva ha explicado que 'The Telegraph' tuvo una capacidad limitada para invertir, adaptarse y avanzar al ritmo que exigía el mercado durante su proceso de venta, que culminó por importe total de 575 millones de libras esterlinas (unos 660 millones de euros).

Hulshoff ha señalado que su ambición pasa por transformar el diario británico en una empresa global de medios de "primer nivel", impulsada por "la inteligencia artificial y fundamentada en un periodismo de confianza, relaciones directas con nuestras audiencias y una experiencia que nos distingue".

"Para hacer realidad esta ambición, debemos modificar nuestra estructura organizativa, la forma en que se toman las decisiones y la asignación de nuestros recursos, además de generar mayor eficiencia. Necesitamos una rendición de cuentas más clara, una toma de decisiones más ágil y una organización más sencilla y eficaz", ha detallado la CEO para más tarde indicar que tendrá que tomar "decisiones difíciles".

Axel Springer, de origen alemán y propietario, entre otros, de 'Bild', 'Welt', 'Politico' o 'Business Insider', ha dado comienzo así a los primeros cambios en la compañía de medios tras cerrar su compra a finales de junio.

INTENTÓ COMPRAR TIK TOK EN EUROPA

Por otro lado, en su expansión por el mercado mediático Axel Springer trató recientemente de adquirir el brazo europeo de la red social de origen chino TikTok, una operación con la que buscaba escindir el negocio europeo de TikTok y hacerse con las operaciones en el continente, según desveló el 'Financial Times'.