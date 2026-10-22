Elon Musk invierte 89.000 millones en Skydance, la nueva compañía surgida de la fusión entre Paramount y Warner

Elon Musk junto a otros líderes de firmas tecnológicas en la Casa Blanca - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magnate Elon Musk, propietario y consejero delegado de Tesla y SpaceX, ha inyectado financiación por valor de 100.000 millones de dólares (unos 89.000 millones de euros) en el recién creado conglomerado mediático y de entretenimiento Skydance, surgido de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros Discovery.

La inversión de Musk forma parte de una iniciativa mayor que Skydance ha puesto en marcha para adquirir financiamiento, según ha relevado la cadena de televisión CNBC citando a una fuentes familiarizada con el asunto.

Skydance inició su andadura hace apenas 15 días después de que Paramount pisara el acelerador para cerrar la operación el pasado 6 de octubre. La nueva compañía está liderada por David Ellison, ya previamente consejero delegado de Paramount, con Ynon Kreiz como co-CEO.

Precisamente, la relación entre la familia Ellison y Musk data de lejos, después de que el padre David, Larry Ellison, cofundador de Oracle y su consejero delegado hasta 2014, invirtiera aproximadamente 1.000 millones de dólares (unos 890 millones de euros) en la compra que el magnate de origen sudafricano ejecutó sobre la red social Twitter, ahora X, en 2022. Igualmente, formó parte del consejo de administración de Tesla.

Paramount Skydance confirmó el pasado 6 de octubre el cierre de la adquisición de Warner Bros Discovery, culminando así la transacción acordada el pasado mes de febrero, con un importe aproximado de 110.000 millones de dólares (98.143 millones de euros), después de la pugna mantenida con Netflix, que finalmente decidió retirar su oferta de compra por la compañía de entrenimiento, que pasará a denominarse Skydance.

En el marco de la operación, que se cerró tras obtener todas las aprobaciones regulatorias requeridas según el acuerdo de fusión y el cumplimiento de las demás condiciones de cierre habituales, las acciones de clase B de Skydance han comenzado a cotizar este martes en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el nuevo símbolo bursátil 'SKYD', tras transferir su negociación desde el Nasdaq, donde cotizaba con el símbolo 'PSKY'. De su lado, las acciones de Warner Bros Discovery ('WBD') han dejado de negociarse este martes en el Nasdaq.

La familia Ellison posee la mayor participación accionaria en Skydance, mientras que la familia Ellison y RedBird Capital Partners son conjuntamente los únicos titulares de las acciones ordinarias de clase A de Paramount, incluyendo el 100% de las acciones con derecho a voto de la compañía combinada.

La compañía fusionada reúne a dos de los mayores estudios cinematográficos, dos servicios de streaming globales, una destacada cartera de televisión, incluyendo CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD, así como las cadenas de noticias CBS News y CNN, además de una cartera de deportes en vivo que incluye CBS Sports y TNT Sports, además de una extensa biblioteca de programación y una amplia colección de marcas y franquicias.