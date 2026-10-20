La Guía Repsol dará a conocer sus Soletes de invierno el 3 de diciembre en Badajoz

El presidente de Caja Rural de Extremadura, la directora de la Guía Repsol y el alcalde de Badajoz clausuran la Feria Espiga. - EUROPA PRESS

BADAJOZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición de invierno de los Soletes de la Guía Repsol se presentará el próximo día 3 de diciembre en la ciudad de Badajoz, donde se darán a conocer estas esperadas distinciones al coincidir con la campaña de Navidad y los habituales encuentros o comidas de empresa de esta época del año.

Así lo ha dado a conocer la directora de la Guía Repsol, María Ritter, durante su intervención en la jornada de clausura de la III Feria Agroalimentaria Espiga, que se ha celebrado estos días en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) organizada por Caja Rural de Extremadura.

De este modo, la presentación de los Soletes de invierno de la Guía Repsol se celebrará el próximo 3 de diciembre en el Edificio Metálico de la Universidad de Extremadura, antiguo mercado de abastos de la ciudad que acogerá este encuentro al que acudirán todos los Soletes de Badajoz, nuevos galardonados y establecimientos reconocidos en ediciones pasadas.

María Ritter ha explicado que los Soletes son reconocimientos a la gastronomía "más cotidiana", donde se desayuna en una ciudad como Badajoz en la que es una costumbre arraigada o en aquellos sitios en los que se puede tomar un vermú, un menú del día, un café, un pastel o una copa, "todos esos lugares donde realmente eres feliz".

"Esta Guía quiso bajar a la calle con esta categoría, queríamos estar en el día a día", ha señalado, junto con que es la calificación más consultada de la Guía Repsol "sin lugar a dudas" y tanto en redes sociales, como en la web o en la aplicación móvil, y será en Badajoz donde se lanzará esta nueva entrega de Soletes de invierno con "muchísima ilusión" y con "muchísimas ganas" de que algunos de los presentes en la Feria Espiga puedan formar parte igualmente de este listado.

En la actualidad Extremadura cuenta con 154 establecimientos distinguidos con este reconocimiento, de los que 82 son de la provincia de Badajoz y 72 de la de Cáceres.

BALANCE POSITIVO DE LA FERIA ESPIGA

Antes de Ritter, ha tomado la palabra el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, quien ha hecho un balance positivo de esta III Feria Espiga, y ha reconocido que, durante la misma, les han preguntado "qué pintaba" esta entidad organizando este certamen agroalimentario, ante lo que ha detallado que tienen "claro" que quieren sentirse "útiles" para la región.

Asimismo, consideran que crea riqueza e intercambio de conocimientos, como en el caso de esta jornada de clausura precedida de la entrega de premios del XII Campeonato de España de Cocina y Repostería. "No podía ser de otra manera que Caja Rural de Extremadura, cómo no va a estar apoyando a Extremadura", ha señalado, para dar paso a la gerente del Fondo de Educación y Promoción, María Navarro, dado el trabajo "muy intenso" llevado a cabo en la organización de la Feria Espiga.

Prueba de ello, ha remarcado, es esta feria profesional en la que productores e industriales han tenido la ocasión de entablar relación y contactos. El presidente de Caja Rural de Extremadura ha destacado igualmente la respuesta de las empresas y del público, así como el trabajo de todas las entidades y profesionales que han contribuido a hacer posible esta nueva edición.

A su juicio, estos resultados confirman que la Feria Espiga avanza en la dirección adecuada y que está consiguiendo convertirse en un punto de encuentro cada vez más importante para el sector agroalimentario extremeño.

Caballo también ha avanzado que Caja Rural de Extremadura ya está trabajando en la próxima edición, con el objetivo de continuar mejorando sus contenidos, ampliar su proyección y reforzar las oportunidades que ofrece a los productores y empresas de la región. La intención de la entidad es seguir desarrollando una feria "útil" para Extremadura, capaz de acercar la calidad de sus productos a los consumidores y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar su comercialización y abrir nuevos mercados.

A su vez, María Navarro ha dado las gracias en nombre del equipo organizador de la Feria Espiga, cuyas expectativas "están más que cumplidas", por lo que ha mostrado su "satisfacción", a la par que ha avanzado que ya están trabajando de cara a la próxima edición de 2027 y se ha referido tanto a los cocineros como a las empresas que les han acompañado y que creen en este proyecto para Extremadura y los extremeños, y que se desarrolla en una ciudad como Badajoz que aúna turismo, gastronomía o gente "fantástica".

La última intervención ha sido la del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha destacado que acoger la gala de los Soletes Guía Repsol es una "gran oportunidad" para poner en valor la calidad de la gastronomía extremeña, la riqueza de nuestros productos y el talento de los profesionales que hay detrás de ellos.

Badajoz es una ciudad que apuesta por el turismo gastronómico como motor de desarrollo, ha abundado, y que quiere seguir mostrando al resto de España "todo lo que nuestra tierra puede ofrecer".

CONCURSO NACIONAL DE COCINA

La edición de este año de la Feria Espiga ha reunido a cerca de 130 empresas y alrededor de 80 cocineros, con todos los espacios expositivos ocupados y una superficie de 6.000 metros cuadrados, un 50 por ciento superior a la de 2025 y el triple de la primera edición.

Entre las actividades, cabe destacar el citado Campeonato de España de Cocina y Repostería, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) y la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba) y que ha reunido en Ifeba a 18 equipos procedentes de diferentes puntos de España, nueve de cocina y nueve de repostería.

Vinculados ambos certámenes a la gastronomía extremeña y en concreto a la tenca y el jabalí por un lado y a los higos, la uva Eva y la miel de Villuercas-Ibores por otro, han contado con un marcado acento extremeño entre los ganadores después de que en la modalidad de repostería, Extremadura haya conseguido la victoria con Golimbeo, de Los Santos de Maimona (Badajoz), proclamándose campeona de España. La medalla de plata ha sido para Madrid, mientras que La Rioja ha obtenido el bronce.

En el Campeonato de España de Cocina, La Rioja se ha alzado con la medalla de oro, seguida de Extremadura, que ha conseguido la plata con el restaurante Agallas, de Mérida. La medalla de bronce ha correspondido a Castilla y León.