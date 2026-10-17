Llamadas comerciales: qué significa el nuevo prefijo 400 y qué hacer si te llaman desde otro número

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Persona Consulta Un Móvil En La Plaza De Callao - MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas deberán utilizar números de nueve dígitos que comiencen por el prefijo 400 para realizar llamadas comerciales a partir de este sábado, 17 de octubre. La medida permitirá a los usuarios identificar las llamadas comerciales y diferenciarlas de las comunicaciones de atención al cliente.

La nueva numeración será unidireccional, por lo que los usuarios podrán recibir llamadas desde estos números, pero no devolverlas. Esta limitación busca reforzar la seguridad y evitar posibles fraudes al responder a llamadas de números desconocidos.

Además, los operadores de telefonía bloquearán las llamadas comerciales que se realicen desde numeraciones no autorizadas, teniendo en cuenta patrones de tráfico telefónico que permitan identificarlas, como un volumen muy elevado de llamadas.

La medida da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre de 2025, y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, que entró en vigor en marzo de 2025.

¿QUÉ HACER SI RECIBES UNA LLAMADA COMERCIAL DESDE OTRO NÚMERO?

Si un usuario sigue recibiendo llamadas comerciales desde números distintos de los autorizados, podrá presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o denunciar los hechos ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LLAMADAS COMERCIALES Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE?

Las llamadas comerciales son aquellas que realizan las empresas para interactuar con clientes potenciales y presentarles una oferta comercial.

En cambio, las llamadas de atención al cliente están relacionadas con gestiones de contratos en curso, como consultas, quejas, reclamaciones o incidencias. Para estas comunicaciones se permiten los números cortos específicamente habilitados, los rangos gratuitos 800 y 900 y los números geográficos.

¿SE PUEDEN REALIZAR OFERTAS COMERCIALES EN UNA LLAMADA DE ATENCIÓN AL CLIENTE?

La normativa también limita las ofertas comerciales durante las llamadas de atención al cliente. Según el artículo 16.2 de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, estas solo se permiten cuando están relacionadas con la resolución de la consulta, queja, reclamación o incidencia y, además, suponen una mejora en las condiciones del servicio o en el precio.

MEDIDAS CONTRA ESTAFAS TELEFÓNICAS Y POR SMS

El Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en marzo de 2025, ha permitido bloquear más de 400 millones de llamadas y cerca de 32 millones de mensajes fraudulentos, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

¿QUÉ ES EL REGISTRO DE "ALIAS"?

El Registro de alias es una base de datos oficial gestionada por la CNMC que recopila los códigos alfanuméricos (alias) que utilizan las empresas y las administraciones públicas para enviar mensajes de texto (SMS), multimedia(MMS) o enriquecidos (RCS). Esta medida entró en vigor el pasado 15 de septiembre.

Los operadores bloquean los mensajes que utilizan alias no registrados o que emplean un alias registrado sin ser su titular. Desde la entrada en vigor de esta medida, se han bloqueado más de seis millones de mensajes por estos motivos.

El registro permite comprobar que los mensajes recibidos con un alias proceden de la empresa o entidad que dicen representar. Si un usuario tiene dudas sobre la identidad del remitente, puede consultar la titularidad del código en el buscador disponible en la página web de la CNMC.