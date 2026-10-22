El MAPA se mantiene alerta tras detectar la presencia del virus shamonda en seis provincias

Archivo - Ovejas - PROFOMUR - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha indicado que mantiene el seguimiento de la situación del virus Shamonda, que afecta a ganado bovino, ovino y caprino, después de la muerte de una persona en Francia a causa de este virus, hasta ahora considerado no transmisible a humanos, y después de haber detectado en las últimas semanas su presencia en ganado de al menos seis provincias españolas.

En concreto, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la existencia del virus Shamonda tipo 1 en explotaciones ganaderas de Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid y Girona, en esta última detectado en tres explotaciones de vacuno de leche el pasado 20 de octubre. Por su parte, Cantabria ha certificado la presencia de Shamonda tipo 2.

Los síntomas detectados en los animales con el virus se tratan principalmente de fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea, compatibles con la sintomatología presentada en el resto de Europa. Las detecciones se han producido en el marco de la vigilancia pasiva desarrollada en España para esta enfermedad.

"La situación en España continúa bajo seguimiento, con especial atención a la evolución de los casos, la caracterización de los virus identificados y su posible relación con los genotipos descritos en otros países europeos", señala la última actualización del MAPA.

Las alertas han saltado después de que un paciente ingresado en un hospital de Lyon que presentaba una inmunodepresión grave falleciera a causa del virus shamonda. Los ministerios de Sanidad y Agricultura galos han indicado que hay investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas en marcha y han sostenido que "no hay riesgo sanitario para la población".

SITUACIÓN EN EUROPA

Austria, Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey) y Suiza han detectado casos del virus shamonda recientemente, aunque en los últimos 15 días Portugal, Eslovenia y Francia han incrementado la presencia del virus.

En concreto, Portugal confirmó el 9 de octubre que cinco explotaciones bovinas resultaron positivas, mismo día que Eslovenia confirmó el primer foco del virus en tres bovinos de una explotación de la región de Savinja, en el este del país.

De su lado, Francia ha ratificado la presencia del virus en en un total de 54 departamentos franceses, registrando un constante avance de la infección en distintas especies ganaderas. En la población ganadera bovina, se ha identificado la enfermedad en animales sintomáticos en 52 departamentos.

En cuanto a la especie ovina, la confirmación llegó el pasado mes de septiembre en los departamentos de Oise y Aveyron, donde los brotes se caracterizaron por graves malformaciones congénitas en los corderos, tales como artrogriposis y braquignatia, detectándose además el genoma viral en el tejido cerebral de los animales.

La detención del primer caso en humanos en el país galo llegó el el pasado 23 de septiembre. El paciente comenzó con signos neurológicos y falleció dos semanas después del inicio de los síntomas. La concordancia de los datos virológicos, clínicos, radiológicos y epidemiológicos indica una posible relación entre la infección por el virus y el cuadro clínico del paciente, aunque no permite establecer todavía una relación definitiva.