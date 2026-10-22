Metrovacesa ingresa 465 millones hasta septiembre, un 75% más, y anuncia dividendo de un euro para diciembre

Una promoción de Metrovacesa en Estepona (Málaga) - METROVACESA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa obtuvo unos ingresos de 465 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 75% superior a la del mismo periodo de 2025, según ha informado la compañía este jueves.

Del total de ingresos logrados entre enero y septiembre por la promotora inmobiliaria, 411 millones de euros procedieron del negocio de promoción residencial (+64%) y 54,2 millones, de la venta de suelo (+226%).

La mejora de la actividad promotora elevó la rentabilidad de la compañía, alcanzando un margen bruto del 27,4%, lo que representa un aumento de 4,9 puntos frente al periodo de enero a septiembre de 2025.

MÁS DE 1.170 VIVIENDAS ENTREGADAS A UN PRECIO MEDIO UN 14% SUPERIOR

Entre enero y septiembre, la empresa entregó 1.172 viviendas (frente a las 812 del año anterior) a un precio medio de 350.000 euros por unidad, un 14% más que el precio anterior de 308.000 euros.

Al cierre de septiembre, la cartera de preventas acumulaba 2.851 viviendas vendidas pendientes de entrega por un valor total de 1.052 millones de euros y un precio medio de 369.000 euros por unidad.

El 78% de esta cartera de preventas ya cuenta con contratos formalizados con anticipos superiores al 10%.

Metrovacesa ha destacado que estas cifras garantizan una cobertura de las entregas previstas del 96% para 2026, del 83% para 2027 y del 45% para 2028, lo que, según ha subrayado la promotora, otorga visibilidad a la actividad de los próximos ejercicios y reduce la concentración habitual de entregas en el último trimestre.

MODERACIÓN DE LA DEMANDA

Durante los primeros nueve meses del ejercicio, Metrovacesa sumó 928 preventas netas a un precio medio de 377.000 euros por vivienda. En el tercer trimestre se contabilizaron 321 unidades, superando las 283 del trimestre previo.

La compañía constata cierta moderación de la demanda frente a los niveles récord del año pasado, aunque destaca que sigue situándose en cotas "históricamente sólidas".

La actividad comercial de Metrovacesa se sustenta en una cartera de 5.332 viviendas en comercialización repartidas en 71 proyectos, del cual el 53% ya está prevendido.

Asimismo, al cierre de septiembre sumaba 3.456 viviendas en construcción y había iniciado las obras de 711 unidades en los primeros nueve meses del año.

VENTA Y GESTIÓN DE SUELO

Los ingresos por venta de suelo ascendieron a 54,2 millones de euros hasta septiembre, más del triple que en el mismo periodo de 2025, impulsados por la venta de tres parcelas de uso terciario en Madrid y Mallorca, además de operaciones residenciales menores en mercados no estratégicos.

Metrovacesa dispone además de contratos vinculantes de venta de suelo por importe de 119 millones de euros previstos para su formalización entre 2026 y 2027, repartidos en un 48% residencial y un 52% terciario.

Por otro lado, ha incorporado suelo para desarrollar 727 viviendas: 367 viviendas protegidas en Granada (mediante un acuerdo de permuta) y 360 unidades destinadas a dos proyectos de coliving en Sevilla y Valencia desarrollados junto a Santander Alternative Investments, donde Metrovacesa ostenta un 10% de participación.

En el segmento terciario, dentro del proyecto Oria Innovation Campus (Madrid), se entregó en septiembre un primer edificio de residencia de estudiantes con 585 habitaciones.

En paralelo, las obras del edificio de 'flex living' (519 habitaciones) avanzan al 75%, y los dos edificios de oficinas (48.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable) están al 18% de ejecución.

Asimismo, en junio participó en la venta del edificio de oficinas Puerto de Somport en Madrid, en el que poseía un 24%.

REITERA PREVISIONES PARA 2026

Tras estos resultados, Metrovacesa reitera sus previsiones para el cierre del ejercicio 2026, que incluyen la generación de más de 200 millones de euros de caja y un volumen total de entregas anuales en niveles similares a los de 2025.

"Los resultados de los nueve primeros meses reflejan la capacidad de Metrovacesa para ejecutar su cartera y mejorar la rentabilidad del negocio promotor", ha subrayado el consejero delegado de la firma, Jorge Pérez de Leza.

"Afrontamos el tramo final del ejercicio con una elevada cobertura de las entregas previstas y mantenemos el foco en la disciplina financiera y la generación de valor a largo plazo", ha añadido.

DIVIDENDO DE 1 EURO Y JUNTA EXTRAORDINARIA

El consejo de administración de Metrovacesa propondrá a la junta general extraordinaria de accionistas, fijada para el 24 de noviembre, la distribución de un dividendo de un euro por acción (unos 152 millones de euros), cuya abono se realizará en torno al 23 de diciembre.

Sumado a los 0,90 euros por acción pagados en mayo, la retribución total en 2026 alcanzará los 1,90 euros por acción (aproximadamente 288 millones de euros), implicando una rentabilidad por dividendo superior al 20% respecto a la cotización de inicio de año.

En el mismo orden del día de la junta, se propondrá reducir los miembros del consejo de administración de 13 a 10 integrantes con el fin de avanzar hacia una estructura más eficiente y alineada con las buenas prácticas de gobierno corporativo.