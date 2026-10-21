Randstad gana 110 millones en el tercer trimestre, un 33% más, y eleva un 9% sus ingresos en España

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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Randstad obtuvo un beneficio neto de 110 millones de euros en el tercer trimestre del año, cifra un 33% superior a la del mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el grupo holandés de recursos humanos.

Los ingresos mundiales de Randstad alcanzaron los 6.115 millones de euros en el tercer trimestre, un 5% más que en el mismo periodo de 2025 (+3,9% en términos orgánicos), impulsados, entre otros mercados, por su negocio en España, cuyos ingresos crecieron en el trimestre un 9%.

Sumando Portugal, donde los ingresos aumentaron un 2% en el tercer trimestre, la región de Iberia facturó para Randstad 577 millones de euros en este periodo, cifra un 8% superior, en términos orgánicos, a la del tercer trimestre de 2025.

En los nueve primeros meses del año, España se ha situado como el mercado del grupo que más crece y, el conjunto de la región Iberia, como uno de los mercados más eficientes y rentables de la compañía, según ha destacado la empresa en un comunicado.

"Los ingresos orgánicos aumentaron un 3,9% con un crecimiento de los beneficios de dos dígitos. Seguimos viendo un gran impacto de nuestra estrategia 'Partner for Talent', con el 75% de nuestro negocio ahora en crecimiento. A través de la especialización y la excelencia en la entrega, impulsados por marketplaces digitales combinados con IA agéntica, nuestros equipos están facilitando el servicio y promoviendo la rentabilidad a largo plazo", ha destacado Sander van't Noordende, CEO de Randstad Global.

El beneficio operativo de Randstad alcanzó en el tercer trimestre los 177 millones de euros, por encima de los 136 millones del mismo periodo del año pasado, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebita) ascendió a 211 millones de euros, un 11% más (+10% en términos orgánicos) en comparación con el tercer trimestre de 2025.