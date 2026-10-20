SpaceX bate previsiones con un beneficio de 3.926 millones en el tercer trimestre gracias a Starlink y la IA

Archivo - El dueño de SpaceX, Elon Musk, durante el debut de SpaceX en la bolsa, en el Nasdaq, a 12 de junio de 2026, en Nueva York (Estados Unidos). La empresa se convierte en la sexta mayor cotizada de EEUU y confirma a Elon Musk como el primer billonar - Nasdaq - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

SpaceX se anotó un beneficio neto atribuido de 4.404 millones de dólares (3.926 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, en contraste con los 'números rojos' de 1.054 millones de dólares (940 millones de euros) contabilizados entre julio y septiembre del año pasado, según ha informado este martes la compañía fundada por Elon Musk.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, la compañía de lanzamiento de cohetes, comunicaciones satelitales e IA logró reducir en un 58% sus pérdidas, que sumaron un total de 1.084 millones de dólares (966 millones de euros).

Los ingresos de SpaceX sumaron en el trimestre 14.575 millones de dólares (12.992 millones de euros), un 161% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 6% del negocio espacial, con 1.767 millones de dólares (1.575 millones de euros), pero especialmente del negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 5.248 millones de dólares (4.678 millones de euros), un 69,4% más.

En concreto, Starlink elevó a 13,6 millones sus suscriptores al cierre del trimestre, frente a los 12 millones del trimestre anterior y los 7,2 millones de un año antes, mientras que el ingreso promedio por usuario (ARPU) aumentó a 69 dólares, un 4,5% más que en el segundo trimestre de 2026, pero un 17% por debajo de los 83 dólares de un año antes.

Asimismo, la división de IA de SpaceX alcanzó una cifra de negocio en el trimestre de 7.560 millones de dólares (6.739 millones de euros), un casi nueve veces más que un año antes (+830%), después de la adquisición de Cursor, así como por la activación de nuevos acuerdos de servicios en la nube y la mayor adopción de Grok entre clientes empresariales y consumidores.

Por otro lado, el gasto de capital estimado por la compañía para el periodo comprendido entre julio y septiembre aumentó un 185% interanual, hasta 19.593 millones de dólares (17.465 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de 2026, la cifra de negocio de SpaceX alcanzó un total de 27.083 millones de dólares (24.141 millones de euros), un 97,5% más que entre enero y septiembre del año pasado, mientras que el Capex correspondiente a este periodo se situó en 48.069 millones de dólares (42.848 millones de euros), un 247% más que hasta septiembre de 2025.

"Tuvimos otro trimestre sólido en el tercer trimestre", ha comentado el director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, destacando el "impresionante" crecimiento del 161% de los ingresos, impulsados por el negocio de conectividad "y un claro punto de inflexión en el negocio de Súper Inteligencia".

Las acciones de SpaceX, que habían cerrado la sesión del martes con un retroceso del 0,11%, cotizaban con subidas de casi el 5% en la negociación 'after hours' tras conocerse las cuentas de la compañía.