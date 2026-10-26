SpaceX cierra un acuerdo de 40.000 millones de dólares en deuda para adquirir chips para IA

1128429.1.260.149.20261026090404 Archivo - FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conglomerado tecnológico y aeroespacial SpaceX, fundado y dirigido por Elon Musk, se ha asegurado financiación mediante deuda por importe de 40.000 millones de dólares (35.698 millones de euros) para la adquisición de unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas en el desarrollo de inteligencia artificial.

En una publicación en su red social, el empresario de origen sudafricano, considerado la persona más rica del mundo, ha advertido de que, en las últimas semanas, los mercados de deuda han restringido casi por completo el acceso a financiación para cualquier empresa que no tenga ingresos sustanciales independientes de los centros de datos de IA.

"Esto significa que las más de 200 neoclouds experimentarán una desaparición y consolidación drástica. Algunas sobrevivirán, pero no muchas", ha augurado.

No obstante, Musk ha subrayado que "SpaceX cerró una deuda de 40.000 millones de dólares para GPU", destacando que su empresa cuenta con una calificación de grado de inversión y con los ingresos de Starlink y los lanzamientos de cohetes.

En este sentido, el empresario ha indicado en una publicación posterior que se trata principalmente de deuda rescatable para realizar compras de GPU que llegarán en el primer y segundo trimestre.