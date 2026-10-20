Tubos Reunidos solicita la apertura de la fase de liquidación de su matriz ante la falta de ofertas

Archivo - Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves la fábrica de Amurrio y la sede de la empresa Tubos Reunido - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Tubos Reunidos S.A. (TRSA), de acuerdo con la Administración Concursal, ha decidido solicitar al Juzgado la apertura de la fase de liquidación de la matriz del grupo, por la que no se había recibido ninguna oferta.

"A la vista de la evolución del proceso de venta (en el que ningún oferente ha mostrado interés por las acciones de TRSA) y de la imposibilidad de alcanzar un convenio con los acreedores, el consejo de administración, en su reunión de ayer día 19 de octubre, de común acuerdo con la Administración Concursal, ha decidido solicitar hoy la apertura de la fase de liquidación de Tubos Reunidos S.A.", señala la comunicación remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En una nota interna remitida a la plantilla al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa aclara que esta decisión no supone el cierre de las plantas ni altera el proceso de venta de las unidades productivas del grupo, que continúa avanzando con el objetivo de encontrar un comprador que permita mantener la actividad y el mayor número posible de puestos de trabajo.

En este sentido, el proceso de venta de las unidades productivas sigue su curso de acuerdo con el procedimiento publicado y con los cinco ofertantes de los que se informó el pasado viernes 16 de octubre.

Asimismo, la empresa señala que la solicitud, aprobada ayer por el consejo de administración y comunicada a la CNMV, deberá ser aprobada por el Juzgado de Vitoria-Gasteiz, que, previsiblemente, se pronunciará en los próximos días, añadiendo que, en cualquier caso, la liquidación es un proceso que lleva tiempo y no implica el cierre inmediato de la sociedad.