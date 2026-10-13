Alteraciones y demoras en trenes de la línea Madrid-Barcelona, que se vio interrumpida por un incendio en una cabina

Locomotora de un AVE Madrid-Barcelona-Figueras incendiada a la altura de Ricla.- DPZ

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe prevé que este martes se produzcan alteraciones y demoras en las salidas y llegadas de algunos trenes de la línea Madrid-Barcelona, que ayer por la tarde se vio interrumpida por un incendio en la cabina de cola de un AVE que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

La circulación entre Madrid y Barcelona comenzó a recuperarse anoche de manera progresiva.

A primera hora de este martes, Renfe ha advertido en sus redes sociales de que, debido a la incidencia de ayer, el servicio ferroviario en esta línea puede verse alterado y sufrir retrasos.

Por ello, Renfe aconseja a los viajeros que consulten el estado de su tren a través de sus canales oficiales. En todo caso, recuerda a los pasajeros que si su tren se ve afectado, se pondrá en contacto con ellos mediante SMS o correo electrónico por medio de los datos asociados a la reserva.

La compañía ferroviaria recuerda además que se han habilitado cambios y anulaciones sin coste alguno para los viajeros afectados.

La incidencia registrada este lunes afectó a un total de 33 trenes, 18 de los cuales no pudieron salir de su estación de origen y 14 quedaron detenidos en estaciones". En total, según la información que aportó Renfe anoche, se vieron perjudicados 12.979 viajeros.

La empresa pública ha asegurado que desconoce por ahora las causas que originaron el fuego y ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer los hechos.