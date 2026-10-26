BUSCADOR | Huelga de Renfe del 29 de octubre: consulta los trenes de Media Distancia y AVE que circularán

Tren que une Zaragoza, Huesca y Canfranc, conocido como 'Canfranero' a la altura de Villanúa (Huesca)- RENFE

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado los servicios mínimos para la huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para este jueves, 29 de octubre, que afectará al personal del grupo Renfe.

Los servicios mínimos serán del 75% en Cercanías durante las horas punta y del 50% el resto del día, mientras que en los trenes de Media Distancia se mantendrá el 65% de las circulaciones habituales y en los de Alta Velocidad y Larga Distancia, el 73%.

¿CUÁLES SON LAS HORAS PUNTA?

Las franjas horarias con servicios mínimos del 75% serán las siguientes:

De 06.00 a 09.00 horas.

De 13.30 a 15.30 horas.

De 18.30 a 20.30 horas.

Fuera de esos periodos, los servicios mínimos serán del 50% de las circulaciones habituales.

¿QUÉ TRENES CIRCULARÁN DURANTE LA HUELGA?

Consulta en este buscador los trenes de media distancia y de alta velocidad que circularán durante el paro del jueves 29 de octubre.

Los porcentajes de servicios mínimos establecidos para el resto de los trenes son los siguientes:

Media Distancia: el 65% de los servicios habituales.

Alta Velocidad y Larga Distancia: el 73% de los servicios habituales.

Trenes de mercancías: el 26% del servicio programado.

Estos porcentajes determinan el nivel de servicio que deberá mantenerse durante el paro, por lo que los viajeros deberán consultar la información de Renfe para comprobar las posibles alteraciones en sus trayectos.

¿POR QUÉ CONVOCA SEMAF LA HUELGA DE RENFE?

Semaf ha convocado el paro de 24 horas al considerar que existe un bloqueo en las negociaciones y que no se están aplicando los acuerdos alcanzados previamente en materia de seguridad ferroviaria.

El sindicato señala que las conversaciones no han permitido avanzar en cuestiones como los protocolos de actuación ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención a los trabajadores tras los arrollamientos y la fiabilidad del material rodante.

La organización sindical ha explicado que la huelga responde a la paralización de los avances pactados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

La organización reclama implantar protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo.

Por último, el colectivo exige soluciones técnicas a los problemas del material rodante, la aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Además, demanda aplicar el acuerdo del 7 de mayo para las nuevas promociones e íntegramente el protocolo de 1990 sobre atención tras un arrollamiento.