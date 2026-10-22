Renfe elimina el suplemento de bicicleta y la reserva de asiento en algunos Media Distancia

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MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que eliminará el suplemento que hasta ahora debía abonarse por el transporte de bicicletas sin desmontar, así como la reserva previa de asiento en algunas relaciones de Media Distancia y Regionales, a partir del próximo 12 de diciembre.

También suprimirá el suplemento para mascotas de hasta 10 kilos en transportín y perros de hasta 40 kilos, algo que ya se aplicaba para tarifas T1 (orientada a desplazamientos con más paradas y, por tanto, mayor tiempo de viaje) y se irá extendiendo al resto estos servicios en las próximas semanas.

Con la eliminación de la reserva de asiento, la compañía busca facilitar un proceso de compra y acceso más ágil para los viajeros, puesto que ya no necesitarán disponer de una plaza numerada para utilizar estos trenes, como sucede en otros desplazamientos de proximidad y con servicios comparables en el resto de los países europeos, según explica en un comunicado.

"Este cambio responde a las necesidades y preferencias de movilidad identificadas entre los usuarios de estos servicios, que demandan una mayor flexibilidad en sus desplazamientos cotidianos", argumenta.

Las relaciones en los que ya no se reservará asiento son A Coruña-Vigo, incluyendo servicios con origen o destino en Santiago y Vilagarcía; A Coruña-Ferrol; Alicante-Murcia-Cartagena; Cáceres-Valencia de Alcántara; Badajoz-Villanueva de la Serena, incluidos en la relación Madrid-Puertollano-Badajoz; Mérida-Zafra, incluidos en la relación Madrid-Plasencia-Sevilla; Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza; Valencia-Teruel-Zaragoza; y Salamanca-Valladolid-Palencia.