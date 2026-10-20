Renfe recurrirá a la Audiencia Nacional la decisión de la CNMC para evitar que Iryo y Ouigo le "parasiten"

Archivo - Un tren de Ouigo en el andén de la Estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe acudirá a la Audiencia Nacional para recurrir lo que considera una "actuación abusiva" por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le obliga a abrir sus talleres a las dos empresas de la competencia, Iryo y Ouigo.

Desde la empresa pública defienden que su recurso no solo busca defender sus derechos, sino también el interés general, tras la importante inversión pública realizada en su red de talleres. Renfe contrapone este esfuerzo con la actitud de las operadoras extranjeras, a las que acusa de beneficiarse de la infraestructura española sin realizar inversiones propias en el país.

La última resolución de la CNMC considera que las operaciones que quiere realizar la operadora francesa Ouigo constituyen servicios básicos de mantenimiento y que, por tanto, Renfe está obligada a proporcionárselos, según la normativa europea.

Sin embargo, Renfe discrepa de ese punto de vista, al sostener que se trata de actuaciones de mantenimiento pesado, para las que no existe esa obligación de acceso.

Según la compañía, la reiteración de este tipo de medidas traslada a la empresa pública costes, capacidad y riesgos derivados de la actividad de operadores que llevan años presentes en España y que disponen de alternativas, como invertir en la construcción de talleres propios o efectuar determinadas operaciones en sus instalaciones de Italia o Francia.

EL CASO DE IRYO

Competencia ya llegó a abrir un expediente sancionador a Renfe por no abrir a Iryo sus talleres de reparación y mantenimiento, pese a que una resolución le había instado a hacerlo. Renfe calificó de "desproporcionada" esa obligación impuesta por el regulador, aunque el motivo que explicaba la denegación del acceso a Iryo era que este operador no había facilitado a Renfe sus necesidades de mantenimiento, según defendió la empresa pública.

El ministro del ramo, Óscar Puente, ya se ha pronunciado varias veces sobre este asunto, culpando a la CNMC de permitir que estas dos empresas extranjeras (Iryo y Ouigo) "parasiten" la infraestructura industrial de Renfe.

"¿Usted tiene infraestructura para mantener sus trenes en España? Si no la tiene, hay dos opciones: invierte y genera su infraestructura o se lleva usted los trenes a su país como hace Renfe con sus trenes de Francia, que los trae a España para mantenerlos. Lo que no se puede pretender es que su competidor sea el que le mantenga sus trenes", llegó a decir en una entrevista con Europa Press.