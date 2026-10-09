Agro.- El Cicac y la UAB firman un convenio para impulsar métodos éticos de control de jabalíes

II Congreso de Derechos de los Animales de la Abogacía Catalana, organizado por el Cicac - CICAC

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han firmado un convenio de colaboración en materia de protección y bienestar animal que dará apoyo al estudio y promoción de métodos éticos de control de las poblaciones de animales salvajes, especialmente de los jabalíes en zonas urbanas e interurbanas, ha informado el Cicac en un comunicado este viernes.

La presentación de este acuerdo ha coincidido con la celebración en Mataró (Barcelona) del II Congreso de Derechos de los Animales de la Abogacía Catalana, organizado por el Cicac, que ha reunido a más de un centenar de profesionales del ámbito jurídico y expertos en protección animal.

El convenio, con vigencia de 4 años prorrogable, recupera y actualiza la línea de colaboración que la UAB y el Cicac iniciaron en 2016 para promover la investigación y el estudio de métodos éticos de control de las poblaciones de jabalíes urbanos e interurbanos, así como dar apoyo institucional a iniciativas orientadas a superar sistemas basados exclusivamente en la eliminación de los animales.

Con el nuevo acuerdo, la UAB compartirá con el Cicac los estudios y resultados de las líneas de investigación desarrolladas en este ámbito, mientras que el Cicac prestará asesoramiento jurídico e institucional y dará apoyo a las iniciativas conjuntas.

El acuerdo también prevé el intercambio de información científica, jurídica y técnica, la elaboración de propuestas y recomendaciones y la interlocución con las administraciones públicas para favorecer políticas basadas en métodos éticos y sostenibles.