Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de 10 casos positivos de peste porcina africana (PPA) detectados en la última semana, todos dentro de la zona de alto riesgo: tres en Cerdanyola del Vallès, tres en Sant Quirze del Vallès, tres en Barcelona y uno en El Papiol.

En un comunicado este jueves, la conselleria ha detallado que se han analizado 269 muestras, lo que sitúa la tasa de positivos en un 3,7%, y que "la gran mayoría de los casos" positivos se han encontrado en restos de jabalíes de más de cinco meses de antigüedad.

También en la última semana, se han capturado 255 jabalíes dentro de la zona restringida, que incluye también los municipios en la zona de bajo riesgo, y eleva la cifra total de las capturas hasta 15.318.

En el marco del dispositivo de erradicación de la enfermedad, el Govern ha instalado 34 trampas, 93 trampas colectivas y 354 cierres para evitar la entrada o salida de los animales de la zona de alto riesgo, mientras que en la zona de bajo riesgo se han llevado a cabo 27 batidas durante el fin de semana.

La consellería, que prevé una desescalada de las medidas de restricción a finales de año, ha recordado que aún continúan vigentes en los 19 municipios de la zona de alto riesgo, y ha pedido a la ciudadanía que respete las señalizaciones y diferentes instrucciones.