Agro.- La Asociación de Viticultura Regenerativa actualiza su sistema de certificación

Imagen del certificado ORVA - AVR

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viticultura Regenerativa (AVR), creada por Familia Torres, Clos Mogador, Can Feixes, Jean Leon y AgroAssessor en 2021, ha actualizado su certificación internacional de viticultura regenerativa para reforzar su rigor ambiental y ofrecer un sistema "más sólido, transparente y fácilmente comprensible".

En un comunicado este jueves, la entidad ha explicado que la decisión responde a un contexto en el que la viticultura regenerativa está ganando presencia en los medios, llegando a los lineales y consolidándose como un reclamo para un mayor número de consumidores, ante lo que han surgido diferentes interpretaciones del concepto, algunas de las cuales contemplan el uso de insumos de síntesis.

El principal cambio de la actualización es, por lo tanto, es la introducción de la agricultura ecológica como "requisito de partida", y por el que para iniciar un proceso de certificación en viticultura regenerativa será imprescindible que el viñedo esté certificado en agricultura ecológica.

La presidenta de AVR, Mireia Torres, ha explicado que el objetivo es que los vinos que obtengan esta certificación nazcan de viños ecológicos, regeneren el entorno y fomenten su biodiversidad.

"Con estos cambios, reforzamos el rigor ambiental del sistema, aportamos claridad al sector y facilitamos que el mercado y el consumidor identifiquen con mayor confianza a los viticultores y bodegas que se comprometen de forma real con la regeneración", ha dicho.

El nuevo estándar también renueva el esquema de sellos 'Organic Regenerative Viticulture Alliance', con dos niveles de certificación: el estándar o ORVA y el avanzado o ORVA+.

También refuerza la medición del impacto climático de los viñedos mediante la incorporación de análisis específicos del suelo orientados al cálculo de la fijación de carbono y un anexo de excepcionalidad en casos de circunstancias climáticas adversas.