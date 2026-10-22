Agro.- La distribuidora de Familia Torres crea en España el "primer" espumoso francés sin alcohol

Imagen de la gama de 'French Bloom' - TORRES DISTRIBUCIÓN

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torres Distribución, la distribuidora de Familia Torres, ha lanzado en el mercado español el "primer" espumoso francés sin alcohol, de la marca 'French Bloom', informa en un comunicado este jueves la compañía.

La marca fundada por Maggie y Rodolphe Frerejean-Tatinger y Constance Jabloski busca ofrecer una alternativa 'premium' a los espumosos tradicionales a través de vinos íntegramente sin alcohol fabricados a partir de uvas ecológicas certificadas de chardonnay y pinot noir y siguiendo técnicas tradicionales de vinificación.

Los diferentes vinos espumosos que saldrán al mercado son French Bloom Le Blanc, Le Rosé, Extra Brut y Le Cuvée Vintage 2023, con un rango de precio que va entre 29 y 190 euros, y el Spritz 0,0 Villa Amera.