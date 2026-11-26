MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grosso Napoletano se ha coronado por tercera vez como la mejor cadena de pizzas artesanas del mundo, según la clasificación de 50 'Top World Artisan Pizza Chains 2026', donde también figuran las españolas Can Pizza, Garden Pizza, Infraganti y Da Nanni.

En concreto, la cadena de pizzerias española, fundada en 2017 y que cuenta con 50 locales en España, asciende de la tercera plaza a liderar esta clasificación, algo que ya logró durante dos años consecutivos (2023 y 2024), mientras que la italiana Da Michele, con más de 80 establecimientos en todo el mundo y presencia en España, y Big Mamma Group, que también cuenta con restaurantes en España, comparten la segunda posición, y el tercer puesto es para la brasileña Bráz. Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso, ha reconocido que recibir este premio es un "orgullo, pero sobre todo una responsabilidad". "Ahora tenemos el reto de seguir siéndolo. Cumplimos 10 años y nuestra misión sigue siendo la misma que el primer día: el mejor producto, la máxima calidad y respetar los tiempos de fermentación para hacer una pizza de verdad. Detrás de cada pizza hay mucho esfuerzo, y sobre todo hay más de 600 personas que trabajan en Grosso y este premio es suyo, porque ellos son los que lo hacen posible cada día", ha destacado.

Un ranking de las 50 mejores pizzerías artesanales donde figura otra española como Can Pizza, que cuenta con restaurantes en Barcelona y Badalona, Ibiza y en Madrid, que se sitúa en el puesto 16, mientras que la también catalana Garden Pizza, que asciende al puesto 24, y la barcelonesa Da Nanni, que conserva por segundo año el puesto 45.

Entre las novedades de la lista de este año destaca la alicantina Infraganti, que se estrena en el puesto 30 y se convierte en la primera cadena de la Comunidad Valenciana en formar parte de este ranking. Además, la pizzería logra también el premio especial Best Customer Satisfaction que reconoce la satisfacción de sus clientes.

Con cinco establecimientos entre Alicante y Murcia, la firma pasa este año a competir en la categoría de cadenas artesanas. "Lo artesanal no es una cuestión de tamaño, sino de exigencia y de una decisión que se toma cada día, con cada masa. Crecer y seguir siendo artesanos no son conceptos opuestos", ha asegurado Raquel Perramón, cofundadora de Infraganti, que cuenta actualmente con cinco pizzerías.

De esta forma, la clasificación de '50 Top World Artisan Pizza Chains 2026' refleja el crecimiento y la consolidación del sector de las cadenas de pizzerías artesanales a nivel mundial y pone de manifiesto un panorama internacional cada vez más diverso, en el que conviven grandes grupos empresariales, marcas históricas y valientes emprendedores que han sabido llevar la cultura de la pizza a todos los rincones del mundo.

Así, en esta edición han estado presentes 78 marcas, de las cuales 52 forman parte de la clasificación y 26 figuran en la categoría de Excelentes, que suman alrededor de 1.600 establecimientos y una facturación anual conjunta estimada en 3.000 millones de dólares. Unos datos que confirman el peso económico y la expansión internacional de un modelo de restauración que, sin renunciar a su esencia artesanal, continúa generando nuevas oportunidades de crecimiento.

"La expansión de las cadenas de pizzerías demuestra hasta qué punto la pizza artesanal se ha convertido en un fenómeno global. El reto está en crecer sin renunciar a la calidad, la identidad y el cuidado del producto", han asegurado los tres responsables de la guía, Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere.