Mahou San Miguel y el Real Madrid renuevan su alianza hasta 2033

De izquierda a derecha, Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. - MAHOU

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mahou San Miguel y el Real Madrid, uno de los clubs más laureados del mundo, han renovado su acuerdo de patrocinio otros ocho años, hasta 2033, y amplían el alcance de esta colaboración con la incorporación de la marca Vamos by Mahou y de nuevos territorios internacionales, según informa la cervecera.

En concreto, la firma refuerza su presencia en el club blanco a través de sus marcas Mahou Cinco Estrellas y Solán de Cabras, una "relación histórica" con la entidad madridista y amplía el alcance de esta colaboración con la incorporación de la marca Vamos by Mahou y de nuevos territorios internacionales.

La renovación se ha firmado en un acto privado en Valdebebas, que ha reunido a Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel, y a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

De esta forma, este acuerdo prolonga el patrocinio durante otros ocho años y comprende los primeros equipos de fútbol masculino y femenino, las categorías inferiores y el primer equipo de baloncesto del Real Madrid.

Una de las principales novedades del acuerdo es la incorporación de Vamos by Mahou, la gama de bebidas de malta sin alcohol que Mahou San Miguel lanzó a principios de este año en exclusiva para el mercado egipcio.

Su entrada permitirá activar el patrocinio en distintos países de Oriente Medio y África, "conectando la proyección internacional del Real Madrid con el desarrollo de nuevas categorías en un mercado con alto potencial de crecimiento".

Además, este acuerdo refuerza la presencia de Mahou en el Bernabéu, donde desde 2024 se encuentra Plaza Mahou, que marcó un hito al albergar la primera fábrica de cerveza operativa dentro de un estadio de fútbol en España.

La relación entre Mahou y el Real Madrid comenzó en la década de los 40 del siglo pasado, cuando la compañía gestionaba el bar del feudo madridista. En los años 80, el vínculo evolucionó hacia una asociación de imagen y publicidad.

Con esta renovación, Mahou San Miguel prolonga una colaboración histórica y consolida el fútbol como uno de los territorios estratégicos de sus marcas.