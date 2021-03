Los 22 pueblos ribereños escenifican su unión para exigir que se aumenten los caudales mínimos no trasvasables

GUADALAJARA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 22 alcaldes de los pueblos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía han escenificado este sábado su unión para pedir al Gobierno central, ante la "oportunidad histórica" que supone la redacción de los nuevos planes de cuenca, que se aumenten los caudales mínimos no trasvasables en los pantanos de la cabecera del Tajo y que se cree una lámina estable de agua del 40 por ciento.

"Actualmente estamos en el 35 por ciento de capacidad, sobre los 890 hectómetros cúbicos, y queremos esta sea la situación estable en nuestros embalses y, a partir de ahí, reclamar un 40 por ciento que supone entre 800 y 1.000 hectómetros cúbicos", ha argumentado en declaraciones a Europa Press el alcalde de Alcocer y vicepresidente de la Asociación de los Municipios Ribereños Entrepeñas y Buendía, Borja Castro.

El acto simbólico, que ha tenido lugar en el Parque de Entrepeñas, en Sacedón, ha consistido en una fotografía "que impactara y generara debate" con un gran lazo azul en dos tonalidades simbolizando los dos embalses con el lema 'Ni una gota más. No al trasvase Tajo-Segura', acompañado de una pancarta en la que se podía leer 'S.O.S', "un grito de socorro", ha señalado.

"Lo queríamos hacer a hora justo antes de que se empiece a trasvasar todos los trasvases aprobado sistemáticamente mes a mes", ha indicado, para reclamar que estos es lo que quieren los alcaldes ribereños para el desarrollo económico de sus pueblos, tal y como recoge la ley pero que "no se está respetando".

En este sentido, el vicepresidente de los Ribereños ha lamentado que se estén "aprobando sistemáticamente" trasvases en base a una ley que "no es permeable" y no contempla cuando no tiene necesidades la cuenca receptora de que se trasvase.

APOYO "DE TODAS LAS INSTITUCIONES"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha referido en Molina de Aragón a esta acción para asegurar que los alcaldes y alcaldesas de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, cuentan "con el apoyo de todas las instituciones de Castilla-La Mancha" y ha reclamado al Gobierno de España que impulse "cuanto antes" un nueva planificación para acabar con unas derivaciones "abusivas".

Bellido ha asegurado que se trata de "un trasvase que todas las instituciones rechazamos" y ha se ha reafirmado en que "los alcaldes y alcaldesas tienen el apoyo de todas las instituciones de Castilla-La Mancha y del Gobierno regional", del que ha recordado que va a recurrir la aprobación de un trasvase de casi 140 hectómetros cúbicos que ha motivado la protesta de este sábado.

El presidente de las Cortes regionales reclama al Gobierno de España que "cuanto antes" ponga en marcha "un nuevo plan de cuenca" que se traduzca en "una lámina estable en los embalses de cabecera y un caudal ecológico, como dicen la razón, el movimiento medioambientalista y ecologistas y, sobre todo, la justicia y la UE", ya que las reglas actuales "están incumpliendo los parámetros mediambientales".

Así, Bellido exige que se ponga a fin "los abusos del memorándum actual" y, sin negar agua para consumo humano en Levante, aboga por que por fin se permita que los recursos hídricos se pongan a disposición de la creación de riqueza en los municipios de la cabecera del Tajo, "atendiendo primero a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía".

Bellido ha asegurado que "esta exigencia prevalece ante cualquier otro interés o aspecto ideológico, por encima de lo que pueda convenir políticamente y de cualquier afinidad de partido" y ha comprometido su "defensa de Castilla-La Mancha, de Guadalajara y de Cuenca", ha asegurado en Molina preguntado por los medios en la inauguración de una muestra sobre artesanía. "Vamos a anteponer la defensa del no al trasvase", ha sentenciado.

"UNA INJUSTICIA" CON C-LM

También se ha referido a esta acción el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, en Almorox (Toledo), donde quien ha indicado que los socialistas están manifestándose con estos alcaldes porque entienden que el trasvase, gobierne quien gobierne en España, es "una injusticia" con la región y con los propios pueblos ribereños.

"Nosotros creemos que los trasvases para regar no están justificados en el siglo XXI, es por ello, que valoramos los cambios que se están produciendo en el Gobierno de España que se ha comprometido ya a cambiar y a derogar el memorándum de la traición entre Cospedal y Rajoy que está permitiendo esos trasvases", ha argumentado.

Finalmente, ha señalado que el PSOE quiere que se aceleren esos cambios. "Nuestra apuesta es no acabar esta legislatura sin conseguir que los trasvases para regadío desaparezcan porque es lo que nos está pidiendo la UE, el sentido común y todos los que queremos al río Tajo".