Adelante dice que la situación del Infoca "vuelve a demostrar la falta de previsión" de la Junta

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Andalucía en el Parlamento, Ángela Aguilera, ha señalado que la situación del servicio de extinción de incendios forestales de la comunidad autónoma, el Infoca, "vuelve a demostrar una vez más una de las grande carencias de este Gobierno, que es su falta de previsión", porque la Junta "no previene que Andalucía es una de las comunidades con más riesgo ante el cambio climático".

Así se ha expresado Aguilera en declaraciones a los periodistas tras reunirse, junto a la portavoz de Medio Ambiente, María García, con bomberos forestales del Infoca, que este miércoles se manifestaron a las puertas del Parlamento andaluz para denunciar la situación que sufren alrededor de 700 trabajadores que son contratados cada año entre el 1 de junio y el 15 de octubre durante la campaña de alto riesgo de incendios y son "despedidos" después.

"Cuando le advertimos que hacían falta médicos para atender la asistencia en la pandemia no nos escucharon, y hoy vuelve a ocurrir lo mismo", porque este Gobierno "no previene que Andalucía es una de las comunidades con más riesgo ante el cambio climático", ha insistido, para añadir que "es inadmisible que el Gobierno de la Junta mantenga la precariedad total a un servicio público que debemos de tener durante todo el año".

Aguilera ha abundado en que "esta falta de previsión vuelve nuevamente a perjudicar los intereses de todos los andaluces", porque los incendios del verano "se apagan fundamental en invierno", así que "no entendemos la cerrazón, la sordera absolutamente recalcitrante de un Gobierno que es incapaz de prevenir". "Si no damos estabilidad, dignidad laboral y no tenemos al Infoca todo el tiempo en el campo y los bosques de Andalucía estaremos poniendo en riesgo una de los grande recursos naturales y una de las grandes oportunidades de futuro para todo los andaluces", ha manifestado Aguilera.

"No entendemos esta actitud de falta de previsión, esta sordera institucional que viene a demostrar que este Gobierno es incapaz de afrontar los grandes retos que en este momento tiene Andalucía", ha concluido.

Por su parte, María García ha destacado que los bomberos forestales "son imprescindibles" en estos momentos de cambio climático" en los que la situación "cada vez empeora más", ya que cada verano "son peores los incendios y este año han sido muchos, el más conocido el de Almonaster la Real (Huelva)". "Nos parece una barbaridad que hombres y mujeres que necesitan urgentemente hacer su labor durante todo el año solo se les contrate del 1 de junio al 15 de octubre".

"El día 15 de octubre fueron despedidos y días antes estaban enfrentándose a 14 incendios en Andalucía, lo que evidencia que necesitamos este cuerpo no solamente cuatro meses, sino durante todo el año", ha abundado la portavoz de Medio Ambiente, que ha mostrado su apoyo y solidaridad con estos hombres y mujeres que "no solo en el verano se han estado enfrentando duramente al fuego, sino que también en esta pandemia hemos visto como en nuestros pueblos han hecho una labor imprescindible".

Por su parte, Juan Ramos, bombero forestal eventual del Infoca, que con la movilización de este miércoles en el Parlamento reivindican su estabilidad laboral y la calidad del servicio que prestan, ya que "entendemos que son dos elementos relacionados entre sí". De este momo, ha explicado que trabajan cuatro meses y medio con contratos temporales y que se les debería "dotar de estabilidad, porque los incendios forestales, debido al cambio climático, cada ves se desestacionalizan más, por lo que el periodo de contratación no se adecua al periodo de emergencia".

Además, ha apuntado que es una reivindicación legal, ya que "venimos denunciando judicialmente nuestra situación y sentencia tras sentencia los jueces nos vienen transformando los contratos temporales en indefinidos no fijos". "No queremos ganar un plaza fija sin pasar por el concurso, pero sí entendemos que deberíamos cubrir las plazas en las que estamos, las que son por interinidad, hasta el momento en el que el trabajador al que estamos sustituyendo se reincorpore", ha manifestado.