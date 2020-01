AVA-Asaja alerta de la "emergencia agraria" valenciana y avisa al Botànic y al Gobierno central: "O consenso o muerte"

Publicado 09/01/2020 14:30:57 CET

Asegura que el Consell no está aplicando el protocolo de erradicación de la Xylella y avisa de posibles "denuncias"

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha alertado este jueves de la situación de "emergencia agraria" en la que se encuentran los campos valencianos, tras un 2019 "recrudecido a niveles sin precedentes" ante la "falta de diálogo suficiente, de una política definitoria, y una política científica y comercial eficientes", por lo que ha instado tanto al Consell del Botànic como al nuevo Gobierno central de la necesidad a escuchar los problemas del sector: "O consenso o muerte", ha sentenciado.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, durante un desayuno con los medios para hacer Balance Agrario de 2019, acompañado del resto del Comité Ejecutivo de la organización, en el que ha subrayado que "hace falta pisar más la tierra y menos soñar, menos pensamientos idílicos y más proximidad".

Según Aguado, es "lamentable" que pese al año "tan duro" que ha vivido la agricultura valenciana, los políticos todavía "no se hayan dado cuenta" de su situación. Con una media de edad de más de 60 años, en diez años el 80% del sector ya no estará y no habrá recambio generacional "si no cambia el modelo" y se adecua al siglo XXI, ha avisado.

En este sentido, ha lamentado que la pasada legislatura del Botànic ha sido una legislatura "perdida" en la que a pesar de haberse aprobado dos leyes "importantes" como son la Ley de l'Horta y la de Modernización de estructuras agrarias, el dinero que se destinado para ejecutarlas hace que caigan en "papel mojado".

El presupuesto para la Agricultura en general es "claramente insuficiente" y "no hay inversiones para objetivos a medio y largo plazo", ha agregado, a lo que ha sumado la ingente "burocracia" que ralentiza las actuaciones en el campo.

De hecho, aunque se ha reunido en dos ocasiones con la consellera del ramo, Mireia Mollà, en sendos encuentros se han dedicado a "hablar y hablar pero no avanzamos". "Cuando acaba la reunión ¿qué me llevo? Ni un compromiso", ha asegurado Aguado, quien ha criticado también que el PSPV "renunciara" en su momento a poner en marcha un plan para el sector "consensuado" con las organizaciones agrarias, para poder cerrar los acuerdos del Botànic.

Así, ha pedido a Mollà que "se plante en Madrid y convenza al Gobierno de España para defender los intereses" de los agricultores valencianos" y medidas para dejar de ser "líderes" en el abandono de campos en Europa, en baja renta agraria, en baja inversión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la más baja compensación de la Política Agraria Común (PAC), y en el bajo presupuesto de la Generalitat.

Al Gobierno central también ha apuntado Aguado, al que ha reprochado que los valencianos no reciban el dinero que les corresponde, ya que esta falta de financiación es uno de los motivos, entre otros, que "está impidiendo emprender medidas valientes y atrevidas para cambiar la situación".

En todo caso, ha expresado su deseo de que el nuevo ministro de Agricultura lo sea "de todos" los agricultores y "no solo de unos" y si resulta ser valenciano, "ejerza de valenciano".

Así ha instado al nuevo Ejecutivo a "ponerse las pilas" pese a que cree que "lo tiene difícil" en coalición -aquí el PSPV renunció a un programa agrario en favor de la coalición, ha insistido-, por lo que ha instado a las coaliciones a pensar que "los ciudadanos son lo primero. Las filosofías son muy bonitas pero hay que pisar la calle y dialogar con el sector" ha dicho, al tiempo que ha defendido la importancia de la "economía" en el sostenimiento del Estado del Bienestar.

A esto ha añadido, que si los consumidores "empezaran a elegir productos de proximidad" a la hora de comprar "otro gallo nos cantaría".

CÍTRICOS, "LA CAMPAÑA MÁS DESASTROSA EN 50 AÑOS"

En lo que se refiere a cítricos, Cristóbal Aguado ha asegurado que la campaña pasada empezó siendo "la más desastrosa de los últimos 50 años" y en la de 2019/2020 la mayoría de los agricultores sacarán tan poco dinero como en la anterior, ha augurado.

La incidencia del clima sobre el sector ha supuesto además alrededor de 350 millones de euros de déficit, 100 de ellos como consecuencia la última gota fría, la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el pasado mes de septiembre.

En cuanto al comportamiento de los cultivos, Aguado ha señalado que ha habido diez que han ido "mal": cítricos, uva para cava, Sandía, melón, pimiento, tomate, fruta se hueso, caqui, mangrana y olivar. Como "pasables" ha citado ocho: la uva de vino, la cebolla, la patata, la alcachofa, el aguacate, el kiwi, la algarroba y la chufa. Y en la categoría de "regular-mal" ha mencionado al arroz, la almendra, el cereal y la agricultura ecológica, que este año no ha tenido el nivel de precios que tuvo en la campaña anterior.

Por su parte, en ganadería el presidente de AVA-Asaja ha señalado que han ido "bastante mal" la cunicultura, ovino-caprino, bous al carrer y reses bravas y apicultura.

Aguado ha aprovechado para recordar que la crisis porcina africana, en China y países de Europa del este ha beneficiado al sector, pero ha advertido que "China no pierde nunca y tras la crisis modernizará su cabaña de porcino de forma extraordinaria y cambiará el mercado en un espacio de tiempo no muy largo". Finalmente, la avicultura y el vacuno de leche por su parte "salvan los muebles".

En definitiva, para el presidente de AVA-Asaja es "preocupante" que 14 actividades agropecuarias, nueve vayan bien y que seis estén "regulares".

NO SE APLICAN LOS PROTOCOLOS DE ERRADICACIÓN DE LA XYLELLA

Cristóbal Aguado ha advertido además que "se está perdiendo la guerra de erradicación de la Xylella fastidiosa debido a una "mala estrategia y planificación" y si no cambian las cosas será la "ruina" para la agricultura española y de los cítricos especialmente. Es necesario "pensar ya el camino a seguir" porque de momento estamos "a la luna de Valencia".

A su juicio, "si se hubieran dado alternativas viables a los agricultores, que las hay, hoy la Xylella estaría erradicada en Alicante". "No se ha explicado bien a los agricultores, no se les ha dado las condiciones económicas adecuadas; si se les hubiera pagado lo que decían las organizaciones agrarias y se hubiera actuado con celeridad posiblemente no se hubiera llegado donde se ha llegado".

En este sentido, el Comité Ejecutivo de AVA-Asaja ha asegurado que "no se está cumpliendo el protocolo de erradicación" y que "solo se están eliminando los árboles contaminados". "Es un desastre grandísimo, no se ha actuado bien y quizá se presente algún denuncia contra la actuación de la Conselleria".

Y es que según ha explicado, el protocolo contra la Xylella exige eliminar todos los árboles a 100 metros de diámetro del afectado y "no se está haciendo". Además se está actuando "preferentemente" sobre campos abandonados en detrimento de los productivos y tampoco se ha puesto fecha para alcanzar el objetivo de erradicación. "Parece más contención que erradicación", ha puntualizado.