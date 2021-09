El Ayuntamiento de Logroño defiende la unidad de la DOCa Rioja frente a la posibilidad de 'Viñedos de Álava'

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en su sesión ordinaria del mes de septiembre, una moción planteada por el Grupo Popular, para que el Consistorio se muestre en defensa de la unidad de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Una propuesta que ha contado con el apoyo del PP, Ciudadanos, Partido Riojano y de los concejales no adscritos Marisa Bermejo y Javier Garijo; la abstención del PSOE; y el 'no' de Unidas Podemos. Como ha apuntado la edil 'popular' Patricia Lapeña en la defensa, la DOC Rioja fue la primera en constituirse en España "y es marca líder".

"Pero -ha dicho- hoy esto está en peligro si nos rendimos al camino iniciado por el Gobierno Vasco para crear la Denominación Viñedos de Álava. No es tolerable que, por satisfacer a sus socios nacionalistas, el Gobierno de Sánchez no haya hecho nada para impedir que el expediente llegue a Europa. Lo mismo que no lo ha hecho el Gobierno Andreu".

Esta nueva denominación "dividía la actual DOC" a lo que ha sumado que "nos preocupa la comercialización bajo esta marca". Ante esta situación, ha considerado que "Logroño como capital de La Rioja, ciudad que alberga el Consejo y Enópolis, no es normal que aún no se haya pronunciado", por lo que ha abogado por "el apoyo a esta moción, por un respaldo institucional sin fisuras".

En contra de la moción solo se ha mostrado la edil de UP Amaya Castro, no por la unidad de la Denominación, que ha defendido, sino "porque es demagógica, solo busca el PP un puñado de votos y emponzoñar, de paso, la relaciones con las comunidades vecinas, que son hermanas y con las que tenemos una larga historia".

El PSOE, por su parte, se ha apoyado igualmente en la calificación como demagógica de la moción para defender su abstención, además de reseñar que tanto el Consejo Regulador como el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Agricultura "ya han mostrado expresamente su apoyo".

A favor de la moción, el concejal regionalista Rubén Antoñanzas ha mostrado su apoyo "ante la preocupación por el componente político" que ve en este asunto "porque el País Vasco va a jugar a dos bandas, con una sola bodega pudiendo entrar en las dos Denominaciones, lo que es un disparate", aunque ha confiado en que "Europa o el Gobierno pare el expediente".

Desde Ciudadanos, su portavoz Ignacio Tricio ha considerado la moción "interesante para el futuro" y ha abogado por "pelear por unirnos todos, podemos ser más fuertes juntos". Y el portavoz 'popular' Conrado Escobar ha cerrado el debate defendiendo que "si en algo debiéramos comprometernos todos es con lo que tenga que ver con el vino, merece la pena hacer un esfuerzo común".

También el pleno de septiembre ha abordado una vez más el tema de la construcción de un colegio en el barrio de Los Lirios, a través en esta ocasión de una moción del Grupo Mixto, en la que se reclama la inclusión de una partida presupuestaria para ello en las cuentas de 2022. Una moción que se ha aprobado por la unanimidad de todos los Grupos municipales.

MOVILIDAD.

Igualmente, se ha rechazado una propuesta del Grupo Popular, sobre una nueva programación en materia de movilidad urbana sostenible. Moción defendida por el edil del PP Antonio Ruiz Lasanta, tras escuchar por boca del alcalde que no va a haber nuevas actuaciones de 'Calles Abiertas' y se va a centrar en consolidar las que ya están en marcha.

Un proyecto de movilidad sobre el que el regionalista Rubén Antoñanzas, pese a defenderlo, ha reconocido que "está generando protestas" por lo que ha pedido "autocrítica". Desde UP, el edil José Manuel Zúñiga, ha criticado el "cinismo" del PP por presentar una moción sobre movilidad "que es un tema que sabemos que no les interesa nada".

Y, por parte del PSOE, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible Jaime Caballero ha aclarado que "no es que el programa 'Calles Abiertas' se acabe, es solo que no se prevé comenzar nuevas actuaciones a las ya en marcha", mientras que se ha sorprendido porque el PP reclamen más actuaciones en materia de movilidad.

Para cerrar este debate, el alcalde ha recordado que "el PP ya se ha posicionado, han dicho que 'Calles Abiertas' es un destrozo", mientras que ha criticado que "ustedes dejaron el PMUS en un cajón, por el coste político, pero nosotros cumplimos y ya se verá lo que a la gente le gusta cuando voten". "Tienen una posición inmovilista", ha lamentado.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado, con los votos en contra de los Grupos del equipo de Gobierno, y a favor del resto, una moción del PP para la revisión del catálogo de edificios protegidos en el PGM, "algo que es una demanda en la calle", como ha afirmado Conrado Escobar, pero que, para el Ejecutivo local, "es algo que ya se está haciendo" con un grupo de trabajo específico.

Y el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha intervenido para finalizar este debate, defendiendo la "acción" de su Gobierno local tanto en temas de patrimonio como en lo relacionado con el sector vitivícola.

Por último, se ha rechazado también -con el mismo recuento de votos anterior- una moción de Ciudadanos para retomar los encuentros con las ciudades hermanadas "para que -como ha dicho el portavoz 'naranja'- no se queden solamente en ponerles nombre a unas cuantas calles", algo que la concejala de Cultura, Carmen Urquía, ha considerado que "no es aún el momento".

PREGUNTAS.

El pleno se ha cerrado con las preguntas. La primera, del PP, sobre las ayudas tributarias a pymes y autónomos de la ciudad, un sector que, como ha aclarado la concejala de Economía, Esmeralda Campos, "ha sido prioritario para este Gobierno".

La segunda pregunta, de Ciudadanos, cuestionaba sobre el estado de ejecución de 'Calles Abiertas'. Una pregunta que el concejal Jaime Caballero ha dicho "no entender" para luego señalar que la información se puede encontrar en la web.

Respecto a la pregunta formulada por el mismo Grupo sobre el destino de las partida presupuestarias suspendidas de los Sanmateos, el concejal de Festejos Kilian Cruz-Dunne ha incidido en que, después de que estas partidas "el año pasado se dedicaron a paliar la situación de los sectores más afectados por el Covid", en este año "sí va a haber actividades" en las fiestas.

Por ello, ha señalado que, hasta que no se sepa el presupuesto definitivo, no se puede hacer este cálculo, aunque ha apuntado que hay flexibilidad en las cuentas para decidir un posible destino de partidas sobrantes.

Y, por último, sobre otra pregunta de los 'naranja' relacionada con la situación del expediente de contratación para suministro de la plataforma de administración electrónica, a lo que Esmeralda Campos ha recordado que "el expediente está suspendido a la espera de resolver un recurso planteado por uno de los responsables de las dos ofertas presentadas".