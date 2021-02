Banco de Alimentos cierra el año 2020 con récord de kilos entregados, destinatarios finales y dinero recibido

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de La Rioja ha cerrado sus datos de 2020 con récord absoluto de sus datos, tanto en la entrega de alimentos, que han sido de 945.359 kilos del Banco tradicional, a los que debemos sumar los 341.288 kilos provenientes del Fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos (FEAD) y los 90.169 kilos del Fondo Español de Garantía Agraria, Programa Frutas y Hortalizas (OPFH).

Ha recordado que estas dos últimas cifras que son las que nos llegan de la Comunidad europea, vía Gobierno de España y Delegación del Gobierno de La Rioja, lo que hacen un total de 1.376.816 kilos los distribuidos a lo largo del año, que son superiores en 26.069 kilos, a los entregados en el año 2019 que fueron de 1.350.747 kilos.

Alimentos que en el 2020 han sido entregados a 74 entidades y a 10.219 beneficiarios. En el año 2019 atendimos a 80 entidades y a 9.181 beneficiarios finales, es decir hemos atendido finalmente el año pasado a 1.038 personas más, sin duda afectados por la pandemia sanitaria y económica del 2020.

Junto a ello debemos indicar que la sociedad riojana se ha vuelto a manifestar plenamente solidaria pues desde que empezó la pandemia por el coronavirus, nos han ido donando diferentes cantidades de dinero, que supusieron un total de 174.693 euros de los que tuvimos que invertir en alimentos 90.924 euros. Dinero en el que no sumamos lo aportado en la VIII Gran Recogida, que como ya publicamos, una vez realizadas las cuentas, han supuesto para este Banco 381.803 euros, con los que vamos a poder ir comprando hasta 477.254 kilos de alimentos.

En este caso, los 73 diferentes establecimientos que participaron en nuestra Gran Recogida 'nos abrieron una cuenta' y según lo que fueron donando cada ciudadano, vamos solicitando alimentos que nos faltan o aquellos que son de consumo más inmediato, "lo que nos dará aire para poder seguir desarrollando nuestra labor en los próximo seis meses sin sobresaltos", afirma el presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo. Y todo ello gracias a los 1.000 voluntarios con los que contamos, esporádicamente, en nuestra Gran Recogida y los 50 voluntarios fijos que acuden a nuestra sede cada día para atender las necesidades de los demás.

AGRADECIMIENTO

Por todo ello deseamos agradecer a todas y cada una de las personas o empresas -que han sido muchas- que han ido mandando dinero al Banco de Alimentos a través de BIZUM con el código de envío 33575 o vía transferencia a las cuentas de CaixaBank o Bankia, pues ha sido un goteo continuo desde marzo del año pasado.

Muchas de las campañas realizadas en el 2020 han tenido ya su eco en la sociedad a través de los medios de comunicación pero no queremos olvidarnos de las últimas del mes de diciembre: la realizada por Repsol Cascajos en la calle Piqueras 22 de Logroño; Repsol Nalda de la Carretera Nacional N 111, km. 318,5 gestionadas por la empresa Petronalca S.L. y la Estación de servicio de Repsol de Avenida Aragón 7, Varea, Logroño, gestionada por Benés que han hecho entrega de las huchas en las que sus clientes han ido depositando monedas, por cierto huchas que fueron elaboradas, y entregadas solidariamente por Alfarería Naharro de la Carretera de Burgos, km. 11 de Navarrete.

O la del centro infantil La Noria de Logroño, cuya directora Ana Cuesta, realiza diferentes actividades para recoger dinero entre los pequeños voluntarios y seguidamente hacer una compra de alimentos que nos entregan. Como este año los pequeños no podían salir del centro, se les ocurrió que fueran las profesoras quienes hicieran la compra y en comunicación telefónica con los niños, que estaban en las clases con sus mandiles de voluntarios del Banco de Alimentos, les iban indicando los alimentos.

Dos campañas que no son más que un pequeño reflejo de la cantidad de ideas que han podido surgir en estos meses, en que el Banco de Alimentos "nunca se ha sentido en soledad, pues ha contado con el empuje de la sociedad civil y no tenemos tampoco que ocultarlo, de los políticos riojanos que desde los diferentes gobiernos, nos han apoyado con un convenio extraordinario, como ha sido el firmado con la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, o el siempre fructífero intercambio de información. Debemos recordar que en los meses del confinamiento, tuvimos que actuar para paliar la alimentación de las familias que además de confinadas, estaban sufriendo el primer brote de la pandemia".

En el 2020, como era normal, tuvimos que suspender la VI edición del Concurso de Dibujo Solidario 'La comida no se tira. Aprovechemos los alimentos', con sus actividades paralelas como son las charlas que nuestros voluntarios realizan en diferentes colegios riojanos, incidiendo en la idea de no tirar a la basura alimentos aprovechables, y que el año pasado solamente pudieron ofrecer 14 charlas, llegando a 962 alumnos, obviamente en los dos primeros meses del año.

"Al fin y al cabo -concluye el presidente del Banco de Alimentos- ha sido un año muy complicado para todos cuyas consecuencias las seguimos viviendo día a día. El deseo de los voluntarios, como ya he podido repetir en diferentes ocasiones, es que el año pasado, no sea recordado como el de la pandemia sino como el año de la solidaridad, al tiempo de mostrar el mayor de los respetos a las personas que, desgraciadamente, nos han abandonado en este tiempo, y a cuyas familiares no podemos por menos que acercarles nuestro cariño y acompañamiento. Este Banco ya cuenta con una especial experiencia para poder acometer con esperanza los meses que todavía quedan por delante antes de que la mayor parte de los ciudadanos estemos vacunados, aunque seguimos teniendo la sensación de que van a ser muy duros porque los más desfavorecidos son siempre los primeros que pierden lo poco que tienen cuando las situaciones se escapan de la normalidad".