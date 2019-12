Cambio climático.- 177 empresas se unen a la iniciativa para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados

Publicado 11/12/2019 0:08:12 CET

Un total de 177 se han comprometido a establecer objetivos de reducción de emisiones para paliar los peores efectos del cambio climático y contribuir así a limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados.

Estas empresas, con una capitalización de mercado de más de 2,8 billones de dólares (2,52 millones de euros), se han adherido así a la iniciativa 'Business Ambition for 1.5°C. Our Only Future', según han anunciado en el marco de la Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebra en Madrid.

Se trata de un conjunto de empresas de 36 países --con más de 5,8 millones de empleados de 36 sectores diferentes-- que representan emisiones directas anuales equivalentes a las emisiones totales anuales de dióxido de carbono (CO2) de Francia.

Todas ellas se han comprometido a establecer objetivos climáticos que se ajusten a la limitación del aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y a reducir sus emisiones de carbono a cero para 2050.

En concreto, establecerán metas basadas en la ciencia a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que evalúa de forma independiente los objetivos de reducción de emisiones de las empresas en línea con lo que los científicos del clima dicen que es necesario para cumplir lo establecido en el Acuerdo de París.

"Nos acercamos rápidamente a nuestra última oportunidad de estar en el lado correcto de la historia. La emergencia climática ya está afectando a las personas, las operaciones comerciales, las economías y los ecosistemas de todo el mundo", ha advertido la CEO y directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Lise Kingo.

La iniciativa de estas empresas también constituye una llamada de atención para que los gobiernos aceleren sus planes nacionales sobre el clima, incluidas las contribuciones determinadas a nivel nacional y las estrategias a largo plazo, en consonancia con los últimos adelantos de la ciencia del clima.

"Mientras los países se preparan para mejorar sus planes de acción nacionales sobre el clima el año próximo, los dirigentes empresariales tienen un papel fundamental que desempeñar para instar a los gobiernos a que se ajusten urgentemente a sus ambiciones en materia de clima. Necesitamos que todas las empresas sean activistas para nuestro único futuro", ha agregado la directora ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.