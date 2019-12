Cambio climático.- Irene Lozano culpa a los negacionistas del cambio climático de que ahora sea urgente actuar

Publicado 11/12/2019 18:02:21 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha afirmado este miércoles que la urgencia de actuar ahora contra el cambio climático "es a causa de los negacionistas", porque si se hubiesen empezado a tomar las medidas adecuadas hace 20 años ahora no se estaría en una emergencia. "Los responsables son quienes han permitido esta campaña masiva de desinformación global", ha dicho.

Según ha informado su Departamento, Lozano se ha expresado así durante un panel sobre negacionismo y desinformación en el marco de la COP25 que se celebra en Madrid. La Secretaría de Estado había invitado, a través de Twitter, a la activista Greta Thunberg a sumarse. Lozano ha recordado que ya en 1988 el panel intergubernamental IPCC comenzó a dar información científica sobre el calentamiento global y sus consecuencias y en 1997 se firmó el protocolo de Kioto. "Más de 30 años (de advertencias) y por eso ahora hay esta urgencia", ha dicho.

Para España Global, una de las conclusiones del debate es que el negacionismo sobre la emergencia climática forma parte de una estrategia de importantes grupos de poder, con intereses concretos, que usan la desinformación para cuestionar el consenso científico, aprovechando la desconocimiento general que tiene la población sobre los algunos asuntos complejos.

El acto ha contado con la participación de Richard Black, excorresponsal de medioambiente de la BBC y Autor del libro 'Denied: the rise and fall of climate contrarianism'; Berna González Harbour, escritora, periodista, analista política y subdirectora de El País; Stephan Lewandowsky, profesor de Psicología de la Universidad de Bristol y experto en desinformación, posverdad y cambio climático; y Paul D. Thacker, periodista experto en ciencia y desinformación.

Tras el coloquio, Lozano ha explicado tras el coloquio que, según Pew Research Centre, España se encuentra entre las sociedades más concienciadas sobre las consecuencias del Cambio Climático. El 81% de los españoles cree que se trata de una amenaza grave para el planeta. Así mismo, el Real Instituto Elcano refleja que el cambio climático supone la principal amenaza mundial para los españoles, por encima de conflictos armados o de las crisis económicas.