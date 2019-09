Cambio climático.- Torres reclama "unidad" al Parlamento para sacar adelante en 2020 la ley de cambio climático

Publicado 10/09/2019 15:08:29 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este martes al Pleno del Parlamento "unidad" para sacar adelante el próximo año la ley canaria contra el cambio climático, que debe ser una "bandera fundamental" de los 70 diputados.

En respuesta a preguntas parlamentarias de PSOE y NC, ha comentado que el cambio climático "es una evidencia" y por ello, el Ejecutivo declaró el pasado mes de agosto la emergencia climática en el archipiélago.

Además, ha apuntado que el calentamiento global, los incendios y desastres que hay en el planeta son "consecuencia" del ser humano y una revolución industrial "mal dirigida", de ahí que vea necesaria la ley canaria y hacer un gran balance en la Cámara a mitad de la Legislatura.

Ha dicho que el Gobierno tiene un "compromiso muy concreto" con "descarbonizar" las islas, implicar al sector privado, fomentar las energías limpias, incidir en la educación de los niños o consumir productos de cercanía.

"Hay que ganar tiempo al tiempo", ha indicado, destacando también que hay que implicar a los agentes sociales en esta estrategia con el fin de que Canarias sea un "referente" y pueda convertirse en un observatorio del cambio climático en Europa.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, ha indicado que la lucha contra el cambio climático es un "eje identitario" del Gobierno y por ello se ha declarado la "emergencia climática" dado que Canarias tiene un "territorio frágil" que hay que "salvaguardar".

"Esto no puede esperar y no puede haber dudas en el consenso político", ha explicado, ya que "no hay otro planeta", de ahí que apoye el cierre a las incineradoras, la reducción del plástico o el fomento de las renovables.

El portavoz de NC, Luis Campos, ha explicado que la lucha contra el cambio climático es uno de los "principales retos de la humanidad" y por ello destaca la "valentía" del Gobierno por apostar por la economía circular, la movilidad sostenible, la soberanía alimentaria y energética, la depuración, o la eliminación del plástico.

En esa línea, ha comentado que también es un "eje fundamental" de NC, como demuestra la acción de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo una acción "potente y revolucionaria" vistas las consecuencias que tiene el cambio climático en los incendios forestales.