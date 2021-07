Casado pide seguir negociando la PAC sin perder "ni un euro" y afea a Planas que "intente hacer las cosas por su cuenta"

Pide que la Conferencia de Presidentes del próximo viernes "se convoque bien y sirva para algo"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este sábado que se siga negociando la Política Agraria Común (PAC) con la premisa de no perder "ni un euro" para España y ha afeado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que "intente hacer las cosas por su cuenta", al tiempo que le ha instado a tener en cuenta las peticiones de las comunidades autónomas de cara al acuerdo para que "nadie salga perdiendo".

En una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press, el líder de los 'populares' ha expresado su rechazo hacia "la posición del ministro anunciado un acuerdo que no estaba" y, en este sentido, ha recordado que el PP ha pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados, así como que se haga pública la grabación de la Conferencia Sectorial y que exprese lo que ha planteado al Consejo de Ministros.

En cuanto a la posición de la formación que lidera, ha reivindicado que en esta PAC "no puede haber ni vencedores ni vencidos" y que "hay que mantener esos 47.500 millones de euros que el último periodo se trajo a España". Asimismo, ha añadido que con los fondos Next Generation "se pueda introducir toda la política hidráulica" y que, a su vez, en ella se pueda introducir "digitalización y modernización".

Casado, en este contexto, ha querido mandar un mensaje de apoyo a agricultores y ganaderos porque "es un sector esencial, se está hablando de más de 2 millones de empleos, del 12 por ciento del PIB y parece que este Gobierno no se da cuenta que es fundamental para el futuro de España", ha enfatizado.

Asimismo, ha defendido que para el PP "el campo es fundamental" porque es una formación que "ha nacido en los pueblos", mientras que el Ejecutivo "está al margen del campo" y que "no cree en este sector". Ha señalado que, muestra de ello, es "pretender introducir modificaciones en los hábitos comunes de la gente como se ha visto con la carne", en referencia a las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que recomendó reducir el consumo de carne.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES: "QUE SE CONVOQUE BIEN Y SIRVA PARA ALGO"

En otra clave, el líder de la oposición ha pedido que la XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebrará, con carácter extraordinario, de manera presencial en el Convento de San Esteban de Salamanca el próximo viernes "se convoque bien y sirva para algo".

Casado ha reiterado que pedirán "objetividad y transparencia" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no les cuente lo que se ha dicho en el telediario del día anterior". "Pedimos que no haya clientelismo, que no haya prácticas irregulares. Europa no puede llegar a controlar la concesión de los fondos y, por ello, lo tiene que controlar el parlamento", ha apostillado.

Asimismo, ha avanzado que los presidente autonómicos del PP pondrán sobre la mesa "cuestiones relacionadas con la agricultura" y, en especial, que se explique "cómo se va a repartir el dinero" procedente de los fondos europeos.