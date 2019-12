COP25.- Bangladesh ve "crítica" la negociación en cuanto a acceso a tecnología y la financiación y pide "revivir" París

Publicado 11/12/2019 16:57:22 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Bangladesh considera que las negociaciones en la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático (COP25) están a estas horas del miércoles en una situación "crítica" especialmente en aspectos como acceso a la tecnología en el marco del Mecanismo de Varsovia así como las cuestiones relativas a financiación climática, y ha pedido "revivir el Acuerdo de París" firmado en 2015.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, los delegados de alto nivel de Bangladesh que asisten al tramo ministerial de las negociaciones de la COP25 reclaman un "libro de reglas" para el artículo 6 que regula los mercados de carbono, una cuestión que califican de "crucial" para su país.

"Necesitamos culminar esto en esta conferencia, incluso en una sesión adicional", han manifestado, al tiempo, que confía en que en los dos días que quedan de negociación se pueda llegar a un acuerdo "entre todas las Partes" que incluya un consenso la financiación.

Para el país asiático, lo más beneficioso para el país es que los países desarrollados pongan "algo de dinero", más allá que declarar la ambición en la reducción de emisiones, porque Bangladesh ve "oportunidades" en los mecanismos de mercado. A ese respecto, los delegados bangladesis han puesto de ejemplo un acuerdo con Japón en materia de mecanismos de crédito en torno a 10 proyectos a los que el país nipón facilita tecnología.

"Tenemos la expectativa de que se aterrice en la realidad y lleguemos a compromisos. Quedan dos días todavía, pero aún quedan algunos asuntos pendientes mientras muchos países están siendo afectados por el cambio climático", ha comentado.

"Esta emergencia tiene que ser abordada. ¿Cuánto tiempo va a durar esta emergencia? No puede durar por siempre. Si es una emergencia, llamamos a la acción y apelamos a la necesidad urgente de adoptar decisiones durante el tiempo que queda", ha apostillado.

Por último, ha apelado a las partes a "revivir" el momento de la ambición de París porque el planeta está al borde del punto de no retorno y en este momento de desacuerdo sobre la velocidad de la acción, asegura Bangladesh que el enfado de los jóvenes es el mismo que ellos quieren mostrar. "Cuando llegamos a compromisos no avanzamos y eso es, precisamente, lo que no debemos hacer", ha sentenciado.

Por último, respecto al Mecanismo de Varsovia, de compensación de pérdidas y daños espera que en el segmento político, que tendrá lugar este jueves y viernes, se produzcan resultados y que estos estén, asimismo, relacionados con la financiación y ha señalado que en esta cuestión el lenguaje no es importante sino los efectos reales de la implicación para reparar pérdidas y daños.