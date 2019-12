El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, se muestra "decepcionado" con los resultados de la Cumbre

Publicado 15/12/2019 15:33:36 CET

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado "decepcionado" con los resultados de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP25), que ha llegado a su fin este domingo, dos días más tarde de lo previsto, tras las dificultades entre las Partes para alcanzar un acuerdo.

"Estoy decepcionado con los resultados de la COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré", ha señalado a través de Twitter.

En cualquier caso, ha afirmado que está "más decidido que nunca" a trabajar para que 2020 sea el año en que todos los países se comprometan a hacer lo que la ciencia dice que es necesario para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y un aumento de temperatura de no más de 1,5ºC.