Tudanca, apoyaría la vía judicial en defensa de los ganaderos tras el desacierto del Gobierno que espera rectifique

Podemos reconoce que ha faltado diálogo por parte del Gobierno y pide una mesa para consensuar medidas preventivas y paliativas

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado este viernes que estaría dispuesto a apoyar la vía judicial de la Junta de Castilla y León y de otras comunidades autónomas, como Asturias, Galicia o Cantabria, en contra de la decisión del Gobierno de la nación de prohibir la caza del lobo en todo el país a partir del 25 de septiembre.

"Si es necesario, sí. Si es necesario para defender los intereses de los ganaderos y de las ganaderas de Castilla y León", ha aseverado Tudanca que ha pedido una rectificación a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras su decisión de incluir al lobo en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), un camino que ve "profundamente equivocado".

"No estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado el Gobierno de España y espero que rectifique y que se llegue al consenso que he pedido desde el primer día en la regulación del lobo", ha manifestado Tudanca que ha recordado que el PSOE de Castilla y León ha estado siempre, "hoy y mañana" --ha añadido--, con los ganaderos de la Comunidad por lo que ha advertido de que no va a tolerar ni a permitir que desaparezcan los ganaderos ni la actividad en el medio rural, "gobierne quien gobierne en Madrid".

En este sentido, el secretario autonómico del PSOE se ha colocado al lado del Gobierno de Castilla y León y de los ejecutivos de Asturias, de Galicia y de Cantabria en la defensa de los intereses de los ganaderos para insistir en que apoyará "las acciones que sean necesarias" para llegar a un consenso entre todos. "Todo lo que esté en nuestras manos para intentar que esta decisión se reconduzca y se llegue a un consenso con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas más afectadas por esta decisión", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para ordenar el próximo pleno de las Cortes, Tudanca sí ha ironizado sobre que PP o Ciudadanos no hayan aprovechado su cupo de iniciativas parlamentarias para llevar el asunto de la prohibición de la caza del lobo por parte del Gobierno de la nación a esa sesión. "Llevan dos años, le podrían haber cogido ya el truco a esto", ha ironizado también en un llamamiento a la Junta a que se ponga a gobernar y deje de hacer oposición a la oposición y al Ejecutivo de la nación.

Tanto Luis Tudanca como el secretario autonómico de Podemos y portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández, han reconocido que el Gobierno de la nación no ha hecho las cosas bien en este asunto concreto por lo que han insistido en la conveniencia de "una rectificación a tiempo" y asegurar, en cualquier caso, que estarán al lado de los ganaderos de Castilla y León.

Fernández ha apuntado en concreto a la "falta de diálogo" por parte de la ministra Ribera con los principales afectados por su decisión, con una referencia expresa a los ganaderos de Castilla y León, y se ha mostrado convencido de que habría sido necesaria la creación de una mesa previa en la que consensuar una respuesta y medidas, tanto preventivas como paliativas, entre ellas ayudas por lucro cesante.

El secretario autonómico de Podemos ha asumido la necesidad de proteger al lobo como especie pero no ha dudado al reconocer que hay que proteger "con más énfasis y ahínco" a los ganaderos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Castaño, ha criticado los argumentos "faltos de rigor" del Gobierno de la nación al que ha acusado de desconocer lo que pasa en la España interior y ha apuntado además a un "engaño manifiesto" a las comunidades autónomas y a las organizaciones agrarias.

"Es hora de acudir a la justicia", ha defendido Castaño mientras que el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha tachado de "vergüenza" y de "aberración" la "tomadura de pelo" del Gobierno de España respecto a los problemas de Castilla y León ya que, según ha recordado, la ministra había comprometido sacar adelante una Estrategia Integral del Lobo que, según ha defendido el 'popular', debe nacer de un conocimiento previo del número de manadas que hay en el territorio.

"¿Esta es su forma de luchar contra la despoblación? ¿Un ataque directo a los ganaderos?", se ha preguntado De la Hoz que ha pedido a Tudanca que abandone su actitud "silente" y se ponga al lado de los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia para tratar de evitar "la tropelía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.