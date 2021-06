Generalitat y productores recurrirán ante el Ministerio para "defender" la denominación 'Cava de Requena'

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena van a recurrir la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que no permite utilizar la denominación 'Cava de Requena' en la comercialización del producto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este martes una resolución de la Dirección General de la Industria Alimentaria en la que rechaza modificar el pliego de condiciones sobre el establecimiento de Unidades Geográficas Menores para poder incluir dicho nombre.

Esgrime la administración central, entre otras cuestiones, que "(...) la pretendida inclusión del término 'Requena' sí sería susceptible de causar riesgo de confusión ante el consumidor medio distorsionando así el mercado de los vinos espumosos, ya que sobre una misma botella de la DOP 'Cava' figuraría adicionalmente un nombre ligado a otra DOP ('Utiel-Requena'), que también ampara vinos espumosos elaborados con el método tradicional".

"Es decir, --prosigue-- el mismo método que el empleado en la DOP 'Cava', sin que aquellos estén amparados en la DOP 'Utiel-Requena' con lo que, al menos, podría producirse un potencial riesgo de confusión que, en interés del consumidor, habría de evitarse".

Sin embargo, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ya ha anunciado que presentará un recurso contra la resolución del Ministerio de Agricultura, "que deja a los elaboradores del Cava de Requena en una situación de indefensión y de agravio comparativo en relación con el resto de zonas que forman parte de la Denominación de Origen Cava", sostiene.

En esta línea, el director general de Desarrollo Rural, David Torres, ha expresado el apoyo de la Conselleria a los productores, además de defender una designación que haga referencia a Requena, área de elaboración del cava valenciano. "Estamos abiertos a establecer un marco de diálogo que reconozca los intereses de nuestro sector y confiamos en que el Consejo Regulador de la DOP Cava y el Ministerio reconsideren su negativa a aceptar la propuesta de consenso de los productores de Requena", ha aseverado.

"SENTIDO COMÚN"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Emilio Expósito Hernández, ha realizado una valoración "negativa" de la decisión del Ministerio, por lo que ha anunciado que interpondrán recurso y llegarán "hasta las últimas consecuencias". "Entendemos que no es justa y nos sentimos realmente discriminados", ha dicho este portavoz a Europa Press, al tiempo que ha expresado su confianza en que "al final el sentido común imperará".

Desde este colectivo recuerdan que llevan "40 años haciendo cava en el municipio", algo que se les "prohibió" y que tras, llevarlo al Tribunal supremo y conseguir "la razón", siguieron haciendo y se incluyó a Requena en la denominación Cava.

"Desde entonces --ha continuado-- se ha usado el nombre de Requena en etiquetas e, incluso, el Consejo Regulador ha autorizado marcas y no ha habido ningún problema, por lo que no entendemos por qué no deberíamos mantener la subzona Cava de Requena".

Además, ha considerado que hay "otra razón de paso", ya que "cuando se inició la zonificación se hizo para que el consumidor sepa que está consumiendo cava y de qué área". "Si nosotros tenemos que 'inventarnos' un nombre que no se identifique con Requena, como poco estamos despistando a los consumidores, y nosotros, desde luego perdiendo nuestra identidad", ha argumentado.