El Govern defiende no ampliar la superficie de viñas para cava tras la sentencia del TSJM

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha defendido este martes no ampliar la superficie de viñas para cava, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respecto al recurso de la Junta de Extremadura contra la Resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que limitaba las autorizaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones de derechos de plantación de viña para cava.

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha criticado el acuerdo en un comunicado y ha asegurado que apoyará al Consell Regulador de la DO Cava en todas las decisiones que tome para impedir la ampliación de las viñas para cava.

Considera que la sentencia del TSJM "da derecho a que unos territorios concretos puedan interferir en las decisiones" del Consell Regulador de la DO Cava, lo que considera que rompería el concepto de DO y su sistema de gobierno.

La Conselleria defiende no dedicar más viñas a producir cava "por el riesgo de desequilibrar la oferta y la demanda y evitar la devaluación de la DO" y considera que al restricción de ampliar las viñas no es discriminatoria para ninguna comunidad autónoma porque afecta a toda la región DO Cava.

"El exceso de oferta de uva de 2019, con unos rendimientos normales, ya se tradujo en una fuerte caída de precios, que se está traduciendo en una bajada de precios del producto acabado", lamenta la Generalitat, y apunta que durante tres años el Ministerio ha limitado las nuevas plantaciones.