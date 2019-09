Juan Verde: "El cambio climático es la mayor amenaza planetaria, pero puede mitigarse"

Publicado 23/09/2019 22:50:38 CET

CÁDIZ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha dedicado este año la conmemoración de las Cortes constituyentes de 1810 al cambio climático, confirmando por tanto la tendencia de ligar la efeméride a asuntos que no solo están en la agenda política sino que sobre todo preocupan a la sociedad. En esta ocasión el protagonista del acto central, previsto para este martes en el isleño Teatro de Las Cortes, es Juan Verde, analista especializado en economía sostenible, asesor de los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton en Estados Unidos y titular de la fundación Advanced Leadership. En la víspera de su intervención en San Fernando ha debatido con agentes económicos y sociales en el Palacio Provincial junto a la presidenta de Diputación, Irene García, y la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

"El cambio climático es real, e irreversible en cierta medida, pero sus consecuencias pueden mitigarse. Tendremos que vivir en unas economías bajas en emisiones, y estamos en un periodo de transición" hacia sociedades más sostenibles, ha reflexionado Juan Verde. Valora, como factor positivo, que el mundo está inmerso en un proceso de transformación y que la mayor parte de la población está convencida de la necesidad de nuevos modelos energéticos. A sus interlocutores en Diputación les indicó que esta búsqueda "abre oportunidades empresariales en el ámbito de la innovación, la tecnología y el espíritu emprendedor", con recursos y medios que deben movilizarse "a favor de una economía responsable".

Las salidas hacia sociedades sostenibles no pueden eludir que "estamos ante la mayor amenaza planetaria" y la conversión no admite demora ya que se estima que de no mediar soluciones eficaces el cambio climático será plenamente irreversible en un plazo de 11 años. Ante esta tesitura "hace falta una movilización ciudadana mundial, que reivindique cambios radicales".

Junto a Verde debatieron representantes de organizaciones empresariales, académicas y sindicales. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas; el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella; el presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan; la delegada del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Victoria Rodríguez; firmas de base tecnológica; del sector naval y de la industria turística; sectores primarios; centrales sindicales como UGT y Comisiones Obreras confluyeron en el Salón Regio de Diputación. Irene García lo ha definido como "una foto fija que revela el potencial empresarial de la provincia de Cádiz", en una convergencia que "ofrece un mensaje de esperanza, de unidad de acción y liderazgo estratégico que busca salidas para mejorar desde la innovación, la tecnología y el desarrollo sostenible".

Patricia Cavada ha mostrado su satisfacción por reafirmar a San Fernando "en el epicentro de la reflexión, en este caso orientado al cambio climático. Los doceañistas, hoy, hablarían del cambio climático y las actuales administraciones tenemos que propiciar, con convicción, este debate".