La máquina se apodera del 90% de la vendimia en los vinos con DO Mondéjar en un año de "excelente" calidad

La máquina se apodera del 90% de la vendimia en los vinos con DO Mondéjar en un

La máquina se apodera del 90% de la vendimia en los vinos con DO Mondéjar en un - Iñaki Berasaluce - Europa Press

GUADALAJARA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arranca en Guadalajara la vendimia de la uva con Denominación de Origen 'Vinos de Mondéjar' con una previsión halagüeña en cuanto a calidad y sin que la Covid afecte al trabajo de los vendimiadores ya que la recogida de la uva con máquinas vendimiadoras ha sustituido "casi en un 90%" a la mano de obra, sin que apenas se precisen vendimiadores salvo del propio ámbito familiar porque casi todas las viñas son ya en espaldera.

Ahora, la demanda del sector está en reivindicar más derechos para poder contar con más plantaciones de viñas que darían más trabajo y generarían más riqueza y empleo en una comarca despoblada, tal y como ha puesto de manifiesto a Europa Press el presidente de la Denominación de Origen 'Vinos de Mondéjar', José Luis Sánchez, para quien la campaña de este año se prevé "excelente".

Sánchez considera que no se trata igual a la provincia alcarreña que a otras provincias de la región en lo que tiene que ver con el reparto de concesiones de derechos para ampliar la plantación de viñas y vuelve a pedir al Ejecutivo de Castilla-La Mancha que se tenga más en cuenta a Guadalajara, sus necesidades y el hecho de que para esta provincia sería otra forma más de afrontar la despoblación.

Ha asegurado que cada vez son más los agricultores que le muestran esta queja y los numerosos inconvenientes que tienen a la hora de reivindicar más hectáreas para cultivar y como ello les lleva desistir en el intento porque "están desmotivados", ha añadido.

"Queremos poner más hectáreas porque aquí no hay problemas de venta de vino pero no nos las conceden", ha precisado Sánchez sin querer desvelar más al respecto pero insistiendo en que, además, "las viñas de esta comarca no producen excedentes" y en que tienen el mismo derecho que otras provincias de la región a las que se les han otorgado más concesiones.

"Se ve que tenemos poco peso", ha subrayado el presidente de la DO tras incidir en que, en su opinión, es algo incongruente que no se tenga en cuenta desde la Junta su demanda ya que "los pueblos con viñas carecen de despoblación".

En cuanto a la vendimia se refiere, si bien la mayor parte de la comarca se han recogido ya las variedades más tempranas de uva blanca y Shirac, sin embargo, el grueso de la recogida se enfrenta ahora, al menos si las lluvias lo permiten.

No ha negado que la recogida con máquinas vendimiadoras es cara pero ha asegurado que también es más rentable a la larga, entre otras cosas porque, en muchos casos, los agricultores las adquieren en comunidad de bienes y las comparten, pero también porque llevan años sin encontrar mano de obra y, además, se les añadía la cantidad de problemas que tenían que solventar previamente y actualmente las exigencias de la Covid-19.

OTRAS VENTAJAS

Otra ventaja de vendimiar con máquinas estriba --dice Sánchez-- en que la uva se recoge con frío y llega a la bodega "tersa, perfecta". " A nosotros, las medidas frente al coronavirus no nos están afectando porque en la recogida interviene una máquina vendimiadora y un tractor, no hay apenas gente".

Así, según Sánchez, una máquina realiza fácilmente en una hora diaria el trabajo de antes realizaban una decena de personas en un día, ha explicado remontándose a que no se puede comparar como se desarrolla actualmente la recogida de la uva a como se hacía antes. "Si bien hace años hacía falta un contingente de gente tremendo, ahora vienes a Mondéjar a ver vendimiar", ha precisado el presidente de la DO Mondéjar.

Sánchez ha estimado el coste de la máquina por una hora de trabajo en unos 200 euros y ha asegurado que si tuviera que realizarse la vendimia a mano supondría quintuplicar el gasto, "coste sin tener en cuenta el coronavirus", ha subrayado.

Así, si una persona recoge a diario una media de 1.000 kilos de uvas, la máquina recoge 9.000 kilos en una hora. Sánchez sitúa el final de la vendimia a primeros de octubre y la cantidad similar a la del pasado año, unos dos millones de kilos de uva, siendo Guadalajara una de las provincias en las que se recoge más tarde porque viene más tardía.

Las subvenciones de Europa llevó hace varias décadas a muchos agricultores de la comarca a retirar sus viñas, de tal forma que si bien casi el 70 por ciento del término municipal de Mondéjar estaba rodeado de estas plantaciones, hoy, de este 70% apenas resta el 20%.