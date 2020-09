El Mercado Central de València se suma a la concienciación contra el desperdicio de alimentos

Los vendedores facilitan aprovechar sus productos, al final de la jornada, a través de organizaciones benéficas y plataformas digitales

El Mercado Central de València se suma a la lucha contra el desperdicio de alimentos con acciones que permiten aprovechar sus productos, como la distribución semanal que hacen sus vendedores gratuitamente a través organizaciones benéficas, para quienes más lo necesitan, o la venta, a un precio inferior, al final de la jornada, a clientes mediante plataformas digitales como la app Too Good To Go, con la que se pueden adquirir 'packs sorpresa' de productos frescos.

Por primera vez, este martes, 29 de septiembre, se celebra el 'Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos', con el objetivo de alertar sobre la gran cantidad de comida que acaba en la basura y sensibilizar a la sociedad para cumplir con la meta de reducir a la mitad el desperdicio alimentario global para 2030 establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Cada segundo se desperdician más de 50 toneladas de comida en el mundo, hasta llegar a las 1.600 millones de toneladas anuales. Solo en España se pierden casi 8 millones de toneladas, lo que, además de tener un "impacto social y económico enorme", supone un "grave problema para el medioambiente" por el desaprovechamiento de los recursos naturales empleados para la producción de comida que luego no se consume y porque supone entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde hace años, el Mercado Central colabora con diversas organizaciones benéficas que, semanalmente, recogen de modo gratuito, en distintas paradas, productos alimenticios para las personas que más lo necesitan.

En los últimos meses, además, algunos de sus vendedores se han adherido a diferentes plataformas digitales que promueven el aprovechamiento de alimentos, al ofrecerlos, al final de la jornada, a quienes deseen adquirirlos, a un precio inferior, informa el recinto en un comunicado.

APP TOO GOOD TO GO PARA ADQUIRIR 'PACKS SORPRESA'

Varios puestos del Mercado Central de València ya se han sumado a la app Too Good To Go (www.toogoodtogo.es) para dar una segunda oportunidad a productos que no han vendido antes de la hora de cierre en sus puestos, que salvan a través de sus 'packs sorpresa'. Se trata de productos frescos, de calidad, algunos de los cuales se acercan a su fecha de consumo preferente, pero que mantienen sus condiciones óptimas.

Los clientes que deseen adquirir estos productos, solo tienen que descargarse la app Too Good To Go -gratuita y disponible para IOS y Android-, a través de la que se puede acceder a los establecimientos adheridos, salvar el número de packs deseado y pagar. Tras esta sencilla operación, solo queda ir a recoger el 'pack sorpresa' al local en la hora establecida.

Too Good To Go es el movimiento que lucha contra el desperdicio de alimentos líder en Europa. A través de su app para móviles conecta a usuarios con supermercados, restaurantes y panaderías, entre otros establecimientos, que venden su excedente diario de comida a precio reducido para evitar su desperdicio y contribuir a preservar el medioambiente.

En la actualidad, está operando en 15 países y cuenta con más de 25 millones de usuarios que han salvado más de 45 millones de packs de comida en los más de 52.000 establecimientos asociados. Bajo el lema #LaComidaNoSeTira llegó a España donde ya cuenta con más de 1 millón de usuarios y más de 4.500 establecimientos en los que se han salvado más de 1,4 millones de packs de comida.