El consejero de Ganadería pide a los consumidores que no compren leche a pérdidas

Publicado 28/08/2019 11:42:37 CET

El consejero de Ganadería pide a los consumidores que no compren leche a pérdida

El consejero de Ganadería pide a los consumidores que no compren leche a pérdida CIFA - Archivo

Las Direcciones Generales de Industria y Salud Pública vigilan los precios y el etiquetado

TORRELAVEGA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha pedido a los consumidores que, si ven en algún establecimiento leche a pérdidas -con un precio por debajo de su coste de producción- "no lo compren".

Así ha respondido el consejero a preguntas de la prensa por la reciente denuncia de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ante el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), debido a los precios demasiado bajos de la leche para su uso como producto "reclamo" ante la 'vuelta al cole'.

"No compren leche a pérdidas, no nos hace ningún favor", ni a los productores ni al conjunto de la región "sea o no sea leche", ha sentenciado Blanco tras recalcar que venderla a pérdidas es una práctica ilegal.

Así, ha explicado que lo que se puede hacer desde la Administración "ya se está poniendo en marcha", y consiste por un lado en la vigilancia de los precios, "con denuncias de por medio", por parte de la Dirección General de Industria, así como, por otro lado, en la vigilancia del etiquetado por parte de la de Dirección General de Salud Pública.

En este sentido, ha señalado la necesidad de vigilar el etiquetado para aclarar los componentes del producto y distinguir los tipos de leche, ya que en ocasiones "se vende leche de soja y no es leche de vacuno".

En cuanto a las denuncias relacionadas con los precios, ha explicado que todas son atendidas por las Direcciones Generales de Industria y Salud Pública, que llevan a cabo controles e inspecciones a lo largo de todo el año.

Por último, Blanco ha hecho hincapié en que los ciudadanos de Cantabria son "todos responsables de lo que le ocurre al sector primario" y "comprar leche por debajo de su precio no nos hace bien a nadie", ha insistido.