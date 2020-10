Planas pide a las comunidades autónomas propuestas "constructivas y positivas" para la PAC y que "no prejuzguen"

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a las comunidades autónomas que "no prejuzguen" la nueva Política Agrícola Común (PAC), cuyas cifras aún "no están concluidas", y que colaboren con "propuestas que sean constructivas y positivas" que "reflejen los intereses de nuestros agricultores y ganaderos".

Así lo ha expresado Planas en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde, acompañado por el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, y la subdelegada del Gobierno central, Rafaela Valenzuela, ha participado en la presentación del Anuario Agroalimentario 2020 de 'Diario de Córdoba', resaltando del mismo que "refleja todo el dinamismo empresarial, económico y social de la provincia de Córdoba".

Durante su intervención, el ministro ha señalado que, "en cualquier negociación, prejuzgar un resultado, sobre todo desde el punto de vista negativo, no me parece positivo", más aún cuando esta negociación europea "era muy difícil" debido a "la salida del Reino Unido" de la Unión Europea (UE), que supone "una bajada del 13 por ciento en el presupuesto comunitario", y la situación provocada por la pandemia del coronavirus, "a la cual estamos dedicando muchos recursos presupuestarios".

En este sentido, Planas ha subrayado que "tenemos una financiación", pues "hemos conseguido no solo mantener los 45.500 millones de euros, sino subir hasta 47.724 millones de euros", a lo que hay que sumar "el programa alimentario que esta misma semana" abordará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo le pido a las comunidades autónomas" y a "la Junta de Andalucía que hagan propuestas positivas encima de la mesa, que no prejuzgue ningún futuro", ha insistido Planas, quien ha recalcado que "el futuro no está escrito" y "las cifras no están concluidas, pero para eso hace falta trabajar".

La nueva PAC es "una gran oportunidad para España y es una gran oportunidad para Andalucía", pues lo 47.724 millones de euros "son una excelente base para las transformaciones y los retos que tenemos de forma inmediata", como son la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente, la digitalización o el relevo generacional, entre otros.

CAMPAÑA DE LA ACEITUNA

Por otra parte, Planas se ha referido a la campaña de recogida de la aceituna, que empieza de forma "prácticamente inmediata", recordando que tanto él, en su posición de ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el ministro de Salud, Salvador Illa, "mantenemos reuniones semanales" con los consejeros de Sanidad y de Agricultura regionales para hacer un "seguimiento cercano y próximo de todo lo que se refiere al trabajo de los temporeros en el campo español y para prevenir las situaciones que se puedan derivar desde el punto de vista sanitario en este contexto de pandemia".

Al respecto, el ministro ha comentado que "ahora tenemos dos grandes campañas, la campaña de la aceituna y la campaña de los cítricos", y ha mostrado "el apoyo del Gobierno de España" a los trabajadores, señalando que también los ayuntamientos y las diputaciones "tienen mucho que hacer y que decir en una buena coordinación" con el objetivo de "lograr limitar" que se produzcan nuevos casos de brotes y contagios en "un sector que es, desde el punto de vista sanitario y social, especialmente vulnerable".

ATENDER LAS DEMANDAS DEL SECTOR

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha puesto de manifiesto que desde la institución provincial "estamos dando pasos importantes para que la propia viabilidad y las demandas del sector" sean atendidas y "tengamos los instrumentos para ello".

Es por ello que la Diputación provincial "ha creado el Consejo del Olivar de Córdoba, que este martes celebrará su primera reunión, y que, "sin duda, va a ser una herramienta muy útil para toda la agricultura y específicamente para el sector del olivar, que necesita ese apoyo en unas circunstancias realmente complicadas como las que estamos viviendo".